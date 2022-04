Hollywood-Star Smith hat Komiker Rock bei der Oscar-Gala am Sonntagabend auf der Bühne des Dolby Theatre eine Ohrfeige verpasst, nachdem Rock einen Witz über Smiths Frau gemacht hat. Deshalb verlässt Smith nun die Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Nach seiner Ohrfeige bei der Oscar-Gala tritt Hollywood-Star Will Smith aus der Oscar-Akademie aus. "Ich trete aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zurück und werde alle weiteren Konsequenzen akzeptieren", schrieb der US-Schauspieler in einer Erklärung, die das Branchenblatt "Variety" am Freitag (Ortszeit) veröffentlichte. Sein Verhalten bei der Preisverleihung sei "schockierend, schmerzhaft und unentschuldbar" gewesen, so Smith. "Die Liste derjenigen, die ich verletzt habe, ist lang und sie umfasst Chris, seine Familie, viele meiner lieben Freunde und von mir geliebten Menschen, alle Teilnehmer und die Zuschauer daheim in aller Welt."

Smith hatte Rock bei der Oscar-Gala auf der Bühne des Dolby Theatre in Hollywood eine harte Ohrfeige verpasst, nachdem der Komiker einen Witz über Smiths unter Haarausfall leidende Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Dabei schrie er Rock auch an: "Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund."

"Ich habe das Vertrauen der Akademie missbraucht", heißt in der Stellungnahme weiter. "Ich habe anderen Nominierten und Gewinnern ihre Gelegenheit genommen, zu feiern und für ihre außergewöhnliche Arbeit gefeiert zu werden. Ich bin untröstlich."

Smith entschuldigte sich auf Instagram bei Rock

Smith hatte sich in seiner Dankesrede für seine Oscar-Auszeichnung als bester Schauspieler unter Tränen bei den Organisatoren der Veranstaltung und den anderen Nominierten für die Ohrfeige entschuldigt, nicht aber bei Rock. Dies holte er am folgenden Tag via Instagram nach. Sein Verhalten sei "inakzeptabel und unentschuldbar" gewesen, erklärte Smith darin.

Die Oscar-Akademie hatte den tätlichen Angriff verurteilt und zunächst eine Untersuchung eingeleitet. "Die Akademie verurteilt die Handlungen von Herrn Smith bei der gestrigen Show", erklärte die Academy of Motion Picture Art and Sciences am Montag. "Wir haben offiziell eine formale Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet und werden weitere Schritte und Konsequenzen (...) prüfen."

Nach einer Dringlichkeitssitzung am Mittwoch teilte die Akademie mit, dass ein Disziplinarverfahren gegen den "King Richard"-Schauspieler eingeleitet werde. Eine mögliche Folge wäre der Ausschluss des Schauspielers auf dem Verband gewesen.