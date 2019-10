Eigentlich hatte Willi Herren fest zugesagt, bei seinem Auftritt in Gelsenkirchen nicht über Ex-Sommerhaus-Kollege Michael Wendler und dessen Freundin zu lästern. Doch er kann es nicht lassen und fliegt daraufhin von der Bühne. Etwas falsch gemacht hat er seiner Meinung nach aber nicht.

Obwohl ihm der Veranstalter des Events "Olé auf Schalke" im Vorfeld untersagte, während seines Auftritts über Michael Wendler und dessen Freundin Laura Müller zu lästern, tat Willi Herren genau das. Daraufhin flog er von der Bühne. Die ganze Aufregung um seine Witze kann er selbst nicht so recht nachvollziehen.

Bei seinem Song "Gaucho" passierte es. Statt "So gehen die Gauchos ..." sang Herren auf der Bühne im Gelsenkirchener Stadion vor 40.000 Fans "So geht die Laura ..." und machte sie dabei nach. Natürlich wusste er schon in diesem Moment, dass er sich dabei auf sehr dünnem Eis bewegte, denn er drehte sich zur Kamera um und rief: "Ich habe nicht Wendler gesagt." Veranstalter Markus Krampe, einst Manager von Wendler, reichte es trotzdem. Der "Berliner Morgenpost" sagte er: "Das war Wahnsinn! Willi hat wirres Zeug geredet und als er beleidigend wurde, musste ich ihn nach dem ersten Song da runterholen."

"In keinster Weise böse gemeint"

Direkt nach dem Auftritt gab Herren RTL ein Interview, in dem er sagte: "Ich sollte einfach Wendler nicht sagen. Ich habe das ja charmant verpackt. Ich habe das ja in keinster Weise böse gemeint." Es sei eigentlich nur ein Witz, so der Sänger weiter. "Ich habe mich ja darüber lustig gemacht, ist ja nicht so dramatisch."

Bei Instagram schrieb er außerdem einen langen Text zu den Vorkommnissen. Darin heißt es unter anderem: "Was mir jetzt auf Schalke passiert ist, habe ich auch noch nicht erlebt. (...) Meine Meinung: So geht PR! (...) für die Veranstaltung und auf meine Kosten. Und die der Fans, die gerne meinen kompletten Auftritt gesehen hätten!"

Zerstritten sind die ehemaligen Kumpels Herren und Wendler seit der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars". Hier sind sie mehrfach aneinandergeraten und gehen sich seither aus dem Weg. Herren hat auch schon auf Mallorca ein Verbot für Witze über den Musikerkollegen ausgesprochen bekommen. Im dortigen Mega-Park sind ihm Gags über Wendler und Müller ebenfalls untersagt.