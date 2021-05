Den Kindern von Willi Herren fällt es sicherlich am schwersten, den Tod ihres Vaters mit nur 45 Jahren zu verkraften. Nach der Beisetzung des Entertainers meldet sich Tochter Alessia zu Wort. Ihre emotionale Abschiedsbotschaft geht ans Herz.

Weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist Willi Herren am Mittwoch auf dem Melaten-Friedhof in Köln beigesetzt worden. Nur seine engste Familie war anwesend. Wegen der Corona-Beschränkungen durften nur 30 Gäste der Trauerfeier in der Friedhofshalle beiwohnen.

Unter den Trauergästen waren selbstredend Willi Herrens Geschwister Anna-Maria und Theo sowie seine Kinder Alessia und Stefano. Die gerade mal 19-jährige Alessia meldete sich nach der Beisetzung mit einer emotionalen Nachricht auf ihrer Instagram-Seite zu Wort.

"Heute war ein sehr schwerer Tag für mich und meine Familie", schrieb sie zu einem Foto des aufgebahrten Sargs in der Kirche. "Wir mussten meinem Vater die letzte Ehre erweisen und ihn zu Grabe tragen."

"Wir leben durch ihn"

Sie und ihr Bruder hätten "versucht, alles im Sinne meines Vaters umzusetzen". Die "schöne Zeremonie" werde "nicht das letzte Geschenk sein, das wir unserem Vater machen konnten", fügte sie hinzu. "Denn jeder schöne Tag, jedes Glück, das wir empfinden, wird ihm im Himmel ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. In uns lebt unser Papa weiter - wir leben durch ihn."

Abschließend richtete sie noch ganz persönliche Worte an ihren Vater: "Danke Papa für alles! Papa, du wirst vermisst und nie vergessen."

In einem weiteren Instagram-Post teilte Alessia Herren Bilder von sich und ihrem Vater aus ihrer Kindheit. Auf ihnen ist etwa zu sehen, wie er ihr einen Kuss aufdrückt. "Blut ist dicker als Wasser", schrieb sie dazu.

Willi Herren war am 20. April tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden worden. Die genauen Todesumstände sind unklar. Eine Obduktion ergab jedoch, dass der Schauspieler, Sänger und Reality-TV-Star ohne Fremdeinwirkung ums Leben kam. Willi Herren wurde 45 Jahre alt.