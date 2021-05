Willi Herren in Köln beigesetzt "Mach et joot" und "auf Willisehen"

Rund zwei Wochen nach seinem überraschenden Tod ist Entertainer Willi Herren in seiner Heimatstadt Köln beigesetzt worden. Wegen der Corona-Pandemie nimmt nur eine kleine Trauergemeinde am Grab Abschied. Doch die Anteilnahme geht weit darüber hinaus.

Es dürfte eine Trauerfeier nach seinem Geschmack gewesen sein - auch wenn nur wenige Menschen in unmittelbarer Nähe zu seinem Grab an ihr teilnehmen durften. Schauspieler, Sänger und Reality-TV-Star Willi Herren ist auf dem Kölner Melaten-Friedhof beigesetzt worden. Als Reminiszenz an seine karnevalsverrückte Heimatstadt begann die Zeremonie unter Ausschluss der Öffentlichkeit um Punkt 11.11 Uhr.

Eine Kutsche brachte den Sarg zum Grab. (Foto: picture alliance/dpa)

Zu den lediglich 30 Trauergästen, die aufgrund der Corona-Beschränkungen an dem Begräbnis teilnehmen durften, gehörten Willi Herrens Geschwister Anna-Maria und Theo sowie seine Kinder Alessia und Stefano. Seine Ehefrau Jasmin Herren, von der er vor seinem Tod getrennt lebte, blieb der Beerdigung hingegen fern. Als Begründung führte sie ihre psychische Verfassung an, die eine Teilnahme nicht zuließe. Es wird jedoch gemutmaßt, dass auch Unstimmigkeiten zwischen ihr und Willi Herrens Familie zu dem Entschluss beigetragen haben könnten.

Kutsche transportiert Sarg

Live-Bilder von der Beerdigung zeigten, wie der schwarze Sarg des Entertainers umringt von Schaulustigen vor der Trauerhalle auf eine von zwei braunen Pferden gezogene Kutsche geladen wurde. Das Gefährt setzte sich daraufhin in Richtung der letzten Ruhestätte Willi Herrens auf dem Friedhof in Bewegung, gefolgt von der Trauergemeinde.

Wie das zuständige Bestattungshaus schon vorab bekannt gegeben hatte, wurde Willi Herren im Rahmen einer Erdbestattung beigesetzt. Seinen Sarg zierte unter anderem eine Silhouette von Köln mit dem Dom in Gold. Auch der Satz "Tschüss, Ciao und auf Willisehen" wurde auf dem Sarg verewigt.

Ansonsten sollten die Kölner Stadtfarben Rot und Weiß die Beisetzung bestimmen. Nicht nur Luftballons in diesen Farben stiegen vor dem Friedhof in die Luft, auch die sonstige Dekoration war stilistisch entsprechend gestaltet. Musikalisch sollte die Trauerfeier von Songs wie "Ich bin ene kölsche Jung" und "Niemals geht man so ganz" untermalt werden.

Virtuelles Kondolenzbuch

Fans des Entertainers haben in einem virtuellen Kondolenzbuch die Möglichkeit, sich von Willi Herren zu verabschieden. Viele verewigten sich dort bereits, etwa mit dem Wunsch: "Mach et joot, Willi."

Will Herren war am 20. April tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden worden. Die genauen Todesumstände sind noch unklar. Laut Obduktionsbericht gab es allerdings keine Fremdeinwirkung. Willi Herren wurde nur 45 Jahre alt.