Bisher sind die Mitglieder des britischen Königshauses mit keinem Wort auf die Netflix-Doku von Harry und Meghan eingegangen. Doch womöglich muss man nur zwischen den Zeilen lesen. So wie nun bei der Rede von Prinz William beim Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey.

Prinz William hat am Donnerstagabend beim traditionellen Weihnachtskonzert in der Londoner Westminster Abbey seine verstorbene Großmutter Queen Elizabeth II. gewürdigt. Laut britischer "Daily Mail" las er bei dem Konzert, das am 24. Dezember vom Sender ITV ausgestrahlt wird, eine Passage aus der Weihnachtsbotschaft der verstorbenen Monarchin von 2012 vor.

Die Königin führte darin aus, dass sie während der festlichen Jahreszeit "immer vom Geist der Zusammengehörigkeit ergriffen" gewesen sei. Es sei eine Zeit, "in der wir uns daran erinnern, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat, "um zu dienen".

Williams Appell an die "Zusammengehörigkeit" fiel zeitlich mit der Veröffentlichung des zweiten Teils der Netflix-Dokumentation von Prinz Harry und Herzogin Meghan zusammen, in der der Bruder des Thronfolgers und seine Frau dem Königshaus schwere Vorwürfe machen. Ein Zufall?

Royal Family tritt geschlossen auf

Vorab hatte der Palast bereits mitgeteilt, dass der Gottesdienst dieses Jahr Queen Elizabeth II. und den Werten gewidmet sei, für die die im September verstorbene Königin gestanden habe. Zu diesen zählten etwa Einfühlungsvermögen, Glaube, Mitgefühl und die Unterstützung anderer Menschen.

Geradezu demonstrativ zeigte die Royal Family dann auch Zusammenhalt in der Westminster Abbey. So waren auch König Charles III. und Königsgemahlin Camilla, Kates Eltern Carole und Michael Middleton, ihre Schwester Pippa und Bruder James, Mike und Zara Tindall, Sophie von Wessex oder auch Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice anwesend.

Alle Augen auf Charlotte

Williams Frau Kate führte als Gastgeberin durch die Veranstaltung. Seinen vierjährigen Sohn Louis ließ das Paar zu Hause, Sohn George und Tochter Charlotte waren dagegen mit von der Partie. Vor allem Charlotte wusste dabei die Beobachterinnen und Beobachter zu bezaubern. So trug die kleine Prinzessin ein burgunderfarbenes Mantelkleid von Trotters Heritage und kombinierte dazu marineblaue Strumpfhosen. Ihre Haare fielen ihr in einer Flechtfrisur offen über die Schultern.

Auch Kate trug ein burgunderfarbenes Mantelkleid von Eponine und komplettierte den Look mit einer farblich passenden Clutch und spitzen Pumps von Gianvito Rossi. Ihre Haare trug sie in glamourösen Wellen über die Schulter fallend und wählte zu ihrem Outfit goldene Ohrhänger. Für seinen Partner-Look wurde das Mutter-Tochter-Duo mit Komplimenten überhäuft. "Das Mantelkleid ist wunderschön und es ist süß, wie Prinzessin Charlotte in passendem Farbton gekleidet ist", schrieb etwa eine Twitter-Userin. "Prinzessin Charlotte wird die beliebteste Modeikone für kommende Generationen sein!", meinte eine andere.