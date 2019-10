13 Jahre lang war kein hochrangiger britischer Royal mehr in Pakistan. Nun absolvieren Prinz William und Herzogin Kate einen Besuch in dem Land. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm, doch lassen sich die beiden davon nichts anmerken. Stattdessen fahren sie Tuk Tuk.

Prinz William und Herzogin Kate absolvieren derzeit eine nicht gerade alltägliche Reise. Schließlich trafen sie am Montag zu einer fünftägigen Visite in Pakistan ein. Zwar verbindet Großbritannien und das Gastgeberland die Geschichte - das 1947 gegründete Pakistan mit inzwischen knapp 200 Millionen Einwohnern ging aus der Kolonie Britisch-Indien hervor. Doch William und Kate sind seit 13 Jahren die ersten hochrangigen Royals, die dem Land einen Besuch abstatten. Der Grund dürfte nicht zuletzt die fragile Sicherheitslage in Pakistan sein.

So sollen sich rund 1000 Polizisten allein darum kümmern, den Schutz des Thronfolgers und seiner Frau zu gewährleisten. Ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis ließen William und Kate lieber mal in England zurück. Auch das genaue Programm ihres Trips wird vorsichtshalber immer erst kurzfristig bekannt gegeben. Es sei "die komplexeste Tour, die der Herzog und die Herzogin bisher unternommen haben, unter Berücksichtigung logistischer und sicherheitstechnischer Gesichtspunkte", zitierte der britische "Express" einen Sprecher der Royals.

Zuletzt waren es Williams Vater Prinz Charles und dessen Ehefrau Camilla, die Pakistan im Jahr 2006 besuchten. Damals sei ein Aufenthalt in dem Land noch weniger sicher gewesen als heute, schreibt der "Express" unter Berufung auf Diplomaten.

Kate im smaragdgrünen Kleid

Vielleicht zeigen sich William und Kate ja deshalb bislang relativ unbeeindruckt von den Sicherheitsbedenken. So nutzten sie etwa nun auch ein - für ihren Stand - reichlich unkonventionelles Gefährt, um zu einem Empfang in Islamabad zu gelangen. Das royale Paar stieg in eine bunt bemalte Autorikscha, auch als Tuk Tuk bekannt. In vielen asiatischen Ländern ist das freilich ein weitverbreitetes Transportmittel.

Kate schien die Fahrt zu gefallen. (Foto: Imago)

Die Herzogin von Cambridge trug zu dem Empfang ein glänzendes, smaragdgrünes Kleid von Jenny Packham. Die langärmlige Robe reichte bis zum Boden. Über eine Schulter hatte sie sich zudem einen farblich passenden Schal gelegt. Zu ihrem funkelnden Outfit kombinierte Kate silberne Pumps von Jimmy Choo. Ihr Ehemann erschien in einem traditionellen, mantelähnlichen Kleidungsstück vom pakistanischen Label Naushemian.

Erinnerungen an Diana

Bereits am Montag besuchten William und Kate eine Schule in Islamabad. Laut "Daily Mail" erklärte man William dort, dass die Schülerinnen "große Fans" seiner Mutter Diana seien. Mit einem breiten Lächeln soll der 37-Jährige entgegnet haben: "Oh, das ist sehr süß von euch. Ich bin auch ein großer Fan meiner Mutter. Sie kam dreimal hierher. Ich war sehr klein."

Zuvor war das royale Paar auf dem Nur-Khan-Luftwaffenstützpunkt nahe der pakistanischen Hauptstadt gelandet. Auf einem roten Teppich wurden sie von einer Gruppe von Würdenträgern und zwei kleinen Kindern in traditioneller Kleidung empfangen, die Kate einen bunten Blumenstrauß überreichten.

Das Programm von William und Kate soll laut Palast den historischen Beziehungen zwischen Großbritannien und Pakistan Respekt zollen, hauptsächlich werde es sich aber darauf konzentrieren, "Pakistan so zu präsentieren, wie es heute ist - ein dynamisches, aufstrebendes und fortschrittliches Land". Die Royals werden unter anderem die Stadt Lahore, die Berge im Norden und Regionen an der Grenze zu Afghanistan besuchen.