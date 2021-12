Kate Winslet und Leonardo DiCaprio feiern mit "Titanic" früh in ihren Zwanzigern gemeinsam einen Welterfolg. Die beiden Hollywood-Stars verbindet der Erfolg und eine enge Freundschaft. Die Pandemie trennt beide lange, ein Widersehen wird deshalb umso emotionaler.

Die britische Schauspielerin Kate Winslet hat von einem emotionalen Wiedersehen mit ihrem US-Kollegen Leonardo DiCaprio berichtet. "Ich konnte nicht mit Weinen aufhören", sagte Winslet dem "Guardian" in einem in dieser Woche veröffentlichten Interview. Die beiden spielten die Hauptrollen in der monumentalen "Titanic"-Verfilmung des kanadischen Regisseurs James Cameron aus dem Jahr 1997, damals erst 22 und 21 Jahre alt. Mit dem inzwischen 47-jährigen DiCaprio verbinde sie eine sehr enge Freundschaft, berichtete Winslet.

Unter anderem wegen der Pandemie habe sie ihn vor dem Treffen in Los Angeles drei Jahre lang nicht gesehen. "Ich kenne ihn mein halbes Leben! Es ist aber nicht so, dass ich mal zufällig in New York oder er in London gewesen wäre und man die Chance für ein Treffen auf einen Kaffee gehabt hätte", sagte Winslet und fügte hinzu: "Wir konnten unsere Länder nicht verlassen."

"Elende" Dreharbeiten

Zu den anstrengenden Dreharbeiten für "Titanic" sagte sie rückblickend: "Es war für uns alle nicht angenehm, aber wir mussten da alle gemeinsam durch." Ihr sei es "elend" gegangen, aber das hätte sie damals niemals zugegeben, sagte Winslet, die in diesem Jahr mit der Krimiserie "Mare of Easttown" für den US-Sender HBO große Erfolge feierte.

DiCaprio konnte sich zuletzt über eine Golden-Globe-Nominierung für seine Rolle in der Netflix-Serie "Don´t Look Up" freuen, in der er einen Wissenschafts-Nerd spielt. Außerhalb der Leinwand engagiert sich der Schauspieler für den Klimaschutz. Im November besuchte er als interessierter Promi-Aktivist den UN-Klimagipfel in Glasgow und traf dort unter anderem auf Prinz Charles. Bereits 1997 hatten sich die beiden kennengelernt - bei der Londoner Premiere von "Titanic". Erst kürzlich tat sich DiCaprio zudem mit Prinz Harry, dem Sohn des 72-jährigen Royals, für den Naturschutz zusammen. Seite an Seite kämpfen beide für einen sofortigen Stopp von Öl- und Gasbohrungen im afrikanischen Okavango-Delta. Dem Aufruf des Herzogs von Sussex folgten neben dem Schauspieler auch dessen Hollywood-Kollegen Forest Whitaker und Djimon Hounsou.