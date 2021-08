Zuletzt machen Trennungsgerüchte um die hochschwangere Yeliz Koc und den werdenden Vater Jimi Blue Ochsenknecht die Runde. Nun sieht es ganz so aus, als hätte das Paar sich wieder zusammengerauft. Zumindest deuten Fotos daraufhin, dass die beiden zurzeit gemeinsam Urlaub machen.

Allen Trennungsgerüchten zum Trotz scheinen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht derzeit ihren Urlaub gemeinsam zu verbringen. In ihren Instagram-Storys laden beide getrennt voneinander das Foto desselben Pools samt darüber angebrachter Hängematte hoch. Wo sich diese idyllische Szenerie genau befindet, ist allerdings nicht bekannt. Auf Kocs Profil gibt es dann noch weitere Videos, die sie mit dicker Babykugel in wechselnden Kleidern vor einem Hotelzimmerspiegel zeigen.

Hat Jimi Blue Ochsenknecht dieses Foto geschossen? (Foto: instagram.com/yelizkoc)

Mitte Juli hatte die Ex-"Bachelor"-Kandidatin sämtliche Bilder von sich und Ochsenknecht in den sozialen Medien gelöscht. Auch entfolgte sie dort sowohl ihm sowie dem Rest seiner Familie, darunter Mutter Natascha und Bruder Wilson Gonzalez. Das ließ bei Fans und Followern der 27-Jährigen die Vermutung aufkommen, das Paar hätte sich trotz fortgeschrittener Schwangerschaft getrennt.

Von Schwangerschaft überrumpelt?

Eine Person aus dem Umfeld der beiden soll der "Bild"-Zeitung zudem verraten haben, dass Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht von der Schwangerschaft, in der die werdende Mutter von Beginn an unter starker Übelkeit litt, überrumpelt wurden. All das habe zu ernsthaften Beziehungsproblemen geführt, hieß es weiter. "Wir hoffen, dass sie die Liebeskrise überstehen", zitierte das Blatt den Insider. Nun sieht es tatsächlich ganz so aus, als hätten sich die zwei wieder zusammengerauft. Ob sie jedoch wie geplant zusammen in Kocs Heimatstadt Hannover ziehen, um dort als Familie ein wenig Ruhe zu finden, ist nicht bekannt. Zuletzt lebte das Paar in Berlin, doch packte Koc vor geraumer Zeit bereits die ersten Kisten für den Umzug nach Niedersachsen.

Im August 2020 hatte der 29-jährige Ochsenknecht das erste Foto mit Koc veröffentlicht und damit die Beziehung mit ihr bestätigt. Vorher war Koc mit "Bachelorette"-Teilnehmer Johannes Haller liiert, der inzwischen mit "Bachelorette" Jessica Paszka verlobt ist. Die zwei sind vor Kurzem ebenfalls Eltern geworden.