Unterhaltung

Gelungener Prank: Youtuber faken Justin-Bieber-Foto

Ein Bild geht um die Welt, und die Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken sind voll mit Gags, aber auch jeder Menge Spott. Spott für Justin Bieber, der auf eigentümliche Weise einen Burrito verspeist. Jetzt kommt raus: Hat er gar nicht.

Medien, Internet-User und Bieber-Fans sind von einer Gruppe Youtuber ganz schön hinters Licht geführt worden. Und auch wir sind auf den Scherz hereingefallen. Ein Foto, das angeblich Justin Bieber beim Queressen eines Burritos zeigt, stellt sich als gelungener Fake heraus.

Dahinter stecken "Yes Theory", die nun das Making-Of zu dem angeblichen Paparazzi-Foto ins Netz gestellt haben. Darin zu sehen ist nicht nur die gestellte Szene an sich, sondern auch zahlreiche Ausschnitte aus diversen US-TV-Shows, in denen diese heiß diskutiert wurde.

Kanadischer Doppelgänger

Bei dem Mann im rosa Sweater handelt es sich in Wirklichkeit um Brad Sousa, einen Doppelgänger Biebers, der immerhin auch aus Kanada stammt. Ansonsten sind die Unterschiede zwischen ihm und dem Sänger auf den zweiten Blick ganz gut auszumachen, ein Burrito vor dem Gesicht erschwert das aber natürlich immens. Wie Justin Bieber selbst den Prank fand, ist nicht bekannt.

Kein Fake dagegen war eine andere Aktion des Youtube-Kollektivs, bei dem es Will Smith zu einem Bungee-Sprung aus einem Helikopter herausforderte. Das Video dazu ging viral, der Schauspieler sah es und nahm die Challenge tatsächlich an. Er stellte dafür nur drei Bedingungen: Er springt für einen guten Zweck, nicht während der aktuellen Dreharbeiten und nur über dem Grand Canyon. Am 24. September, seinem 50. Geburtstag, war es dann so weit. Thumbs up! Für Will Smith, aber auch für "Yes Theory".

Quelle: n-tv.de