Unterhaltung

Lecken. Lutschen. Beißen.: Justin Bieber versucht sich am Burrito

Was bitte macht der da? Das fragen sich gerade so einige in den sozialen Netzwerken, wenn sie Justin Bieber beim Verzehr eines Burritos sehen. Und er ist nicht der erste, der mit Lebensmitteln so seine Probleme hat.

Wer schon einmal einen Burrito gegessen hat, wird wissen, dass es sich anbietet, ihn längs zu verzehren. So ist es von den Mexikanern gedacht, und dazu gibt es sicherlich auch irgendein Tutorial bei Youtube. Genau das hätte sich Justin Bieber besser mal anschauen sollen.

Derzeit ist der kanadische Sänger in den sozialen Medien einigem Spott ausgesetzt, denn er macht im rosa Kapuzensweater auf einer Parkbank alles falsch, was man beim Burittoessen falsch machen kann. Er isst ihn quer und startet damit auch noch in der Mitte. Wir können uns die Sauerei vorstellen, die danach geschah. Leider hat der Paparazzo dieses Dilemma nicht im Bild festgehalten.

"Sushi mit der Gabel?"

Zu dem Foto fallen den Usern dennoch zahlreiche bissige Kommentare ein. "Die kanadische Kultur ist so reich und wundervoll. Wer sind wir, dass wir sie für ihre seltsame Art, Burritos zu essen, verurteilen?", schreibt einer. Und ein anderer: "Ich wette, er isst bei der Pizza auch zuerst den Rand." Ein weiterer meint: "Ja, nun gut, ich esse Sushi auch mit der Gabel."

Wie Bieber pfiff auch Michael Bublé 2016 in Disneyland auf kulinarische Manieren und Gepflogenheiten, als man ihm einen Maiskolben in die Hand drückte. Der wiederum sollte eigentlich besser quer verzehrt werden, Bublé aber schob sich die goldgelben 30 Zentimeter stattdessen der Länge nach in den Rachen. Vielleicht sollten die zwei einfach ihr Mahl tauschen, dann passt es wieder.

Quelle: n-tv.de