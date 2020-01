Spielerfrau und Influencerin Cathy Hummels gewährt ihren Fans immer wieder intime Einblicke in ihren Alltag. Erst vor Kurzem gab eine Nachricht aus dem Krankenhaus Anlass zur Besorgnis. Nun meldet sie sich abermals mit einer Krankengeschichte zu Wort. Die wäre aber echt nicht nötig gewesen.

Fünf Tage ist es her, dass Cathy Hummels auf ihrer Instagram-Seite ein Foto veröffentlichte, das sie offenbar am Tropf in einem Krankenhausbett zeigte. Sie sei noch nie so krank gewesen, schrieb sie dazu und stürzte manch einen ihrer mehr als 500.000 Follower damit in Sorgen.

Aber es gibt schon längst wieder Entwarnung. Zwei Tage später postete die 31-Jährige nämlich den nächsten Schnappschuss, der sie diesmal zu Hause mit ihrem Sohn zeigte. "Zurück daheim", ließ Hummels die Fans wissen und fügte hinzu: "Ich hab' mein Baby wieder und kann ihn kuscheln."

Das Lachen vergangen

So weit, so gut also. Doch Hummels hat sich anscheinend bereits die nächste Erkrankung eingefangen, auch wenn diese vergleichsweise banal ausfällt: Lippenherpes. Das hätte man vielleicht am liebsten gar nicht so genau wissen wollen? Zu spät! Denn auch daran lässt die Influencerin die Besucher ihrer Instagram-Seite ohne zu zögern teilhaben.

So schreibt Hummels zu einem Foto, das sie mit einem Bläschen inmitten ihrer Oberlippe zeigt: "Hallo von meinem Freund dem Herpes und mir. Das tut halt echt sauweh." Und sie geht weiter ins Detail: "Vor allem am Lippenherz ist es sehr ungünstig, weil ich nicht mal lachen kann. Und ich glaube ihr wisst: Ich liebe lachen."

Mats hat gekocht

Bei so einem dramatischen Gesundheitsrückschlag tut es natürlich gut, Trost von seinen Liebsten zu bekommen. Und den bekommt Cathy Hummels offenbar, allen voran von ihrem Mann Mats. Mit "Aber es geht schon wieder fast gut, weil sich alle so lieb kümmern. Papa hat gerade sogar gekocht", verrät die Spielerfrau ganz nebenbei auch, dass ihr Lebensgefährte nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern ebenfalls in der Küche über gewisse Qualitäten verfügt.

Die Story könnte damit nun eigentlich beendet sein ... hätte Cathy Hummels nicht noch einmal mit einem Herpes-Post nachgelegt. Nun hat sie die lädierte Stelle mit einem roten Lippenstift-Herz überschminkt. "Love your imperfections!" ("Liebe deine Unvollkommenheiten!"), gibt sie den Lesern mit auf den Weg und auch noch ein paar Haushaltstipps, wie man dem Herpes zu Leibe rücken kann. Mit "Eigenurin" zum Beispiel. Also Cathy, jetzt ist es aber wirklich mal gut mit der Information.