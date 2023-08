Mittlerweile haben bereits mehr als ein Dutzend Schauspielerinnen einen der "Drei Engel für Charlie" verkörpert. Doch es gibt nur ein Original-Trio, zu dem seinerzeit Jaclyn Smith und Kate Jackson gehörten. Nun treffen die beiden Darstellerinnen aus der 70er-Jahre-Kultserie wieder zusammen.

Jaclyn Smith und Kate Jackson - echte Fans der Krimireihe "Drei Engel für Charlie" schnalzen bei diesen Namen mit der Zunge. Schließlich gehörten die beiden Schauspielerinnen zum Original-Cast, als die Serie 1976 auf Sendung ging.

Smith schlüpfte seinerzeit in die Rolle der Kelly Garrett, Jackson war als Sabrina Duncan zu erleben. Komplettiert wurde das Team der Privatdetektivinnen mit dem nie zu sehenden Chef namens "Charlie" von Farrah Fawcett als Jill Munroe, die 2009 im Alter von nur 62 Jahren einem Krebsleiden erlegen ist.

Smith und Jackson sind hingegen heute 77 beziehungsweise 74 Jahre alt. Als mit Gaston Richmond nun der Sohn von Smith vor den Traualtar trat, haben die beiden Schauspielerinnen dies gemeinsam gefeiert.

Jackson war 14 Jahre nicht zu sehen

So postete die Mutter des Bräutigams auf ihrer Instagram-Seite einen Clip, der einen Einblick in die Festlichkeiten gewährt. "Es gibt nichts Besseres als Familie, und unsere ist dieses Wochenende gewachsen!", blickt Smith auf die Hochzeit ihres Sohnes mit dessen Lebensgefährtin Bonnie Lane zurück. "Ich bin so unendlich stolz auf meinen Sohn Gaston und wünsche ihm und Bonnie ein Leben voller Glück", fügt sie hinzu.

Die Zeremonie fand im üppig dekorierten Hinterhof ihrer Villa in Beverly Hills statt. "Drei Engel für Charlie"-Fans dürften sich aber vor allem für die Aufnahmen interessieren, die am Ende des Clips auftauchen. Auf ihnen ist zu sehen, wie Smith und Jackson nebeneinanderstehen und sich unterhalten.

Die Aufnahmen sind auch deshalb eine kleine Sensation, weil Jackson zuletzt vor 14 Jahren öffentlich zu in Erscheinung getreten war. Einer der letzten Anlässe, zu denen sie fotografiert wurde, war die Beerdigung von Farrah Fawcett in Los Angeles.

"Gar nicht gealtert"

Zur Hochzeit nun trug Jackson ihren charakteristischen schulterlangen Bob-Haarschnitt und eine Sonnenbrille. In einem beigen Blazer über einem hellblauen Hemd und weißen Hosen wirkt sie neben der elegant in einem mintgrünen Federkleid gekleideten Smith vergleichsweise lässig. Viele Fans entdeckten die kurzen Sequenzen mit Jackson und kommentierten diese mit Sätzen wie "Es ist so schön, sie zu sehen" oder "Kate Jackson ist gar nicht gealtert".

Die Originalserie "Drei Engel für Charlie" wurde von 1976 bis 1981 gedreht. Fawcett stieg bereits nach der ersten Staffel als Hauptdarstellerin aus, Jackson machte 1979 mit der Serie Schluss. Beide wurden durch andere Schauspielerinnen ersetzt. Nur Smith blieb dem Format über 5 Staffeln und 113 Folgen komplett treu.

Inzwischen gab es mehrere Neuauflagen von "Drei Engel für Charlie" - als Serie, aber auch auf der Leinwand, wo zunächst Cameron Diaz, Drew Barrymore sowie Lucy Liu und später Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska versuchten, dem Kult neues Leben einzuhauchen. Insgesamt haben bereits mehr als ein Dutzend Schauspielerinnen einen von Charlies Engeln gespielt - aber nur Smith und Jackson können sich Originale nennen.