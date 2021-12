So hört sich Weihnachten 2021 an

Ein Weihnachtsalbum? Das gab es früher allenfalls von den Fischer-Chören, Rolf Zuckowski oder der Kelly Family. Doch die Zeiten haben sich geändert. Von Take-That-Star Gary Barlow über Jamie Cullum und Norah Jones bis hin zu den Broilers - sie alle liefern 2021 den Soundtrack zum Fest.

Gary Barlow war zarte 15 Jahre alt, als er seinen ersten TV-Auftritt hatte: Bei einem Songwettbewerb der britischen BBC-Show "Pebble Mill at One" schaffte er es ins Halbfinale und durfte sein selbst komponiertes Stück zur Belohnung in einem professionellen Studio aufnehmen. "Let's Pray For Christmas" hieß der Song.

35 Jahre später schließt sich für Barlow nun gewissermaßen ein Kreis, denn der Brite, der als Lead-Sänger der sehr würdevoll gealterten "Boyband" Take That bekannt ist, hat sein erstes Weihnachtsalbum "The Dream Of Christmas" aufgenommen.

"Mit Weihnachtssongs hat bei mir tatsächlich alles angefangen, denn mein erstes Keyboard war ein Weihnachtsgeschenk", erzählt der 50-Jährige. "Ich hatte damals keine Ahnung von Musik und versuchte als erstes, all die Weihnachtsklassiker nachzuspielen, die im Radio liefen. Ein Weihnachtsalbum zu machen, hatte ich eigentlich nicht geplant."

Neuinterpretationen und Eigenkompositionen

Doch dann kam Weihnachten 2020. Oder vielmehr: Es kam nicht. "Ich glaube, wir alle hatten letztes Jahr das Gefühl, dass uns Weihnachten ein wenig genommen wurde", so Barlow weiter. "Durch Corona konnten wir die Feiertage nicht so erleben, wie wir sie kennen. Das führte dazu, dass es mich am 25. Dezember vom Wohnzimmer ins Studio zog." Und bevor Barlow sich versah, hatte er genug Material für ein Album und buchte das Orchester.

Neben Neuinterpretationen von Weihnachtsklassikern wie "Sleigh Ride" und "Winter Wonderland" enthält "The Dream Of Christmas" auch Eigenkompositionen: Das augenzwinkernde "How Christmas Is Supposed To Be", ein Duett mit der britischen Schauspielerin Sheridan Smith, handelt von einem Paar, bei dem an Weihnachten die Fetzen fliegen. "Wir haben drei Kinder, von daher kennen wir das natürlich - auch wenn wir eigentlich ein sehr harmonischer Haushalt sind und wenig streiten", grinst Barlow.

"Alles in einem Tag"

"Come On Christmas" beschreibt derweil, wie Weihnachten Wunden heilen kann. Und in "The Colder It Feels" geht es darum, all jene zu vermissen, die nicht mehr unter uns weilen. "Weihnachten verstärkt dieses Gefühl noch. Wenn ich weihnachtliche Chöre höre, werde ich jedes Mal total emotional", sagt Barlow, dessen Tochter Poppy 2012 tot zur Welt kam.

"Im Zuge der Albumaufnahmen habe ich mir viele Gedanken gemacht, was Weihnachten ist, und ich kam zu dem Ergebnis, dass es alles ist. Alles in einem Tag. Es ist Glück und Freude, Schenken und Empfangen, Hoffnung und Familie, aber es ist auch Trauer um die, die nicht mehr unter uns sind, und Reflektion. Man macht sich Gedanken über das Leben und darüber, wo man steht - vor allem, wenn man Kinder hat. Als ich mit dem Album anfing, wusste ich: Ich will alles darin verpacken. Traurig und glücklich, langsam und schnell."

Erstes Weihnachtsalbum von Till Brönner

Barlow ist natürlich nicht der einzige Künstler, der in diesem Jahr ein Weihnachtsalbum aufgenommen hat. Sobald die Dominosteine in den Supermarkt-Regalen stehen, schicken sich jedes Jahr diverse Künstler an, das neue "Last Christmas" zu schreiben.

2021 ist der Soundtrack für die Festtage besonders divers. "Till Christmas" heißt das erste Weihnachtsalbum des deutschen Jazz-Trompeters Till Brönner. Gemeinsam mit Frank Chastenier am Klavier und Christian von Kapphengst am Bass spannt er den Bogen von deutschen Weihnachtsliedern über ruhige Pop-Elemente bis zu amerikanischen Evergreens.

"I Dream Of Christmas" von Norah Jones, das Weihnachtssongs aus eigener und fremder Feder enthält, verbindet Piano-Jazz, Swing und Folkpop. Und die amerikanische Pop-Sängerin Kelly Clarkson bewegt sich auf "When Christmas Comes Around" zwischen Swing und Balladen, unterstützt von Gästen wie Ariana Grande und Chris Stapleton.

Weihnachten rockt

"Have Yourself A Rockin' Little Christmas" von Lucinda Williams derweil hält, was der Titel verspricht: Es rockt. Das Album ist Teil der Serie "Lu's Jukebox", mit der die Roots-Rock- und Country-Musikerin ihren Einflüssen huldigt. Weihnachtsmusik aus dem Jenseits gibt es von Nat "King" Cole: Für "A Sentimental Christmas - Cole Classics Reimagined" wurden Festklassiker des bekannten Jazzpianisten neu aufgelegt und um Gastbeiträge von Künstlern wie John Legend und Gloria Estefan ergänzt.

Der britische Jazz-Musiker Jamie Cullum wird sogar zum Wiederholungstäter: Nachdem er 2020 das ausschließlich aus Eigenkompositionen bestehende Weihnachtsalbum "The Pianoman At Christmas" veröffentlicht hat, gibt es nun eine um elf klassische Weihnachtssongs (darunter zum Beispiel "Winter Wonderland" und "Silent Night") sowie zwei neue Stücke ergänzte "Complete Edition". Dafür hat Cullum sich mit den Londoner Jazz-Innovatoren Kansas Smitty's, dem Komponisten und Produzenten The Vernon Spring und der gefeierten Jazzsängerin Lady Blackbird aus Los Angeles zusammengetan.

Aber auch Künstler, von denen man es weniger erwarten würden, haben dieses Jahr Weihnachtsalben aufgenommen. Brian Fallon, bekannt als Sänger der amerikanischen Punkrock-Band The Gaslight Anthem, widmet sich auf "Night Divine" traditionellen Kirchenliedern wie "Amazing Grace". Und die Düsseldorfer Punkrocker Broilers wollen mit ihrem Album "Santa Claus", dass "2021 die Heilige Nacht weniger still wird als gewohnt". Dafür haben sie Klassiker wie "Driving Home For Christmas" aufgepeppt sowie zwei neue Songs geschrieben. Für das limitierte Fan-Fun-Bundle hat die Band sogar den angeblich katerfreien Broilers-Glühwein "Donner & Blitzen" abfüllen lassen.

"Es schließen sich gleich mehrere Kreise"

Doch zurück zu Gary Barlow. "Let's Pray For Christmas", sein Weihnachtslied aus Teenager-Tagen, ist leider nicht auf "The Dream Of Christmas" gelandet. Aber dafür gibt es mit "A Child's Christmas in Wales" ein Duett mit dem walisischen Sänger Aled Jones. "In der BBC-Show, in der ich einst meinen ersten Auftritt hatte, ist damals noch ein anderer junger Mann aufgetreten, um seine aktuelle Single 'Walking In The Air' zu spielen", so Barlow. "Und das war Aled Jones! Mit diesem Album schließen sich also gleich mehrere Kreise."

Und wie wird Barlow dieses Jahr Weihnachten feiern? "Wir stehen auf, geben einander die Geschenke, gehen mit den Hunden Gassi, essen zusammen, machen ein Nickerchen, trinken ein Glas Cherry, gucken einen Film. Unser Weihnachten ist also auch nicht anders als bei den meisten anderen", sagt er. "Wir haben mal versucht, Weihnachten in die Wärme zu fliegen, aber seien wir ehrlich: Das fühlt sich einfach nicht richtig an!"