Ein revolutionärer Powerdrink, rutschfeste Schienbeinschoner und der letzte Auftritt von Sneakers-Suchtnudel Frank Thelen: Die sechste Folge markiert nicht nur den Abschied der "DHdL"-Frühlingsausgabe, sondern auch das Ende einer Ur-Löwen-Ära.

Billy Joel, John Malkovich, Hans Zimmer und André Schürrle: Auf der ersten Zielgeraden der in diesem Jahr zweigeteilten "Die Höhle der Löwen"-Staffel sprinten erstaunlich viele prominente Gründer-Supporter mit. Auch in der finalen Frühlingsfolge drängt ein bekanntes Gesicht ins Rampenlicht, das von Sport-Experte und HSV-Fan Ralf Dümmel sofort erkannt wird: "Handball-Nationaltorwart, richtig?"

Zwei Löwen und ein Handball-Weltmeister

Richtig, lieber Ralf! Bei einem der beiden "drinkbetter"-Gründer handelt es sich tatsächlich um Weltmeister-Goalie Johannes "Jogi" Bitter. Gemeinsam mit seinem Gründerkollegen Christian Monzel, der es als Ex-Feldhockey-Bundesligaspieler in puncto Sportbriefkopf ebenfalls faustdick hinter den Ohren hat, strebt Johannes eine Revolution auf dem Nahrungsergänzungsmittelmarkt an. Auf der Suche nach "Geld und einem strategischen Partner" holt sich das Startup-Duo am Ende sogar zwei begeisterte Löwen mit ins Boot. Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel sind hin und weg und breiten die Arme aus: "Das ziehen wir richtig groß auf", schmettert es durch die Löwenhöhle.

Apropos Sport: Für einen kurzen Augenblick erinnern sich die Löwen an ihre "aktiven" Glanzzeiten zurück. Ralf hat früher mal selber gekickt. Dagmar Wöhrls Liebe zum 1. FC Nürnberg ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Georg Kofler präsentiert gar angestaubte Schulmannschafts-Kapitän-Memoiren. Und auch Nils Glagau rannte in seiner Jugend forsch dem runden Leder hinterher. Letztgenannter darf auch nochmal in altbekannte Kreisklasse-Garderobe schlüpfen und als "Striker in red" die vermeintlich rutschfestesten Schienbeinschoner der Welt anprobieren. Die schnieken "Panthergrip"-Schienbeinschalen sitzen bequem und fest. Nils ist begeistert und fordert von Gründer Hannes Mirow die spontane Sofort-Zusage. Der zappelt noch kurz, lenkt dann aber ein. Next Deal. Gratulation!

Gefangen im Labyrinth der Zuständigkeiten

Auch das Vater-Sohn-Duo Ullrich und Paul Eitel ("keimEX"), sowie der Home-Gardening-Zweier Dennis Lizarzaburu und Hannes Popken ("Rankwerk") wollen den Löwenkäfig nicht ohne Deal in der Tasche verlassen. Aber während sich die Erstgenannten im Labyrinth der Zuständigkeiten verirren (Sohn Paul studiert noch, Papa Ullrich grüßt noch von der Spitze des Familienunternehmens), bekommen die beiden "Rankwerk"-Verantwortlichen von Schürzenträger Carsten Maschmeyer lediglich ein Liebenswert-aber-naiv-Zeugnis ausgestellt. So wird es erstmal nichts mit dem Siegeszug der Anti-Keim-Tapete und der Eroberung des hiesigen Home-Gardening-Marktes.

Kann jetzt auch mittwochs die weltbesten Sonntagsrühreier für seine Frau machen: Frank Thelen. (Foto: imago images/Sven Simon)

Bleiben noch Johannes Lutz und Christoph Lung aus Stuttgart. Die beiden passionierten Backpacker und Globetrotter haben "die erste feste Duschgel-Shampoo-Mixtur der Welt" am Start ("Duschbrocken"). Sicher, in schnöderen, und vor allem chemisch aufbereiteten Versionen gibt's feste Duschgel-Alternativen schon in vielen Läden zu kaufen. Aber in stylischen Farben, mit exklusiven Duftnoten und komplett auf Naturbasis haben die "Duschbrocken" aus dem Schwabenländle drei Trademarks mit an Bord, die Ralf Dümmel nicht nur aufhorchen, sondern gleich enthusiastisch aus seinem Sessel springen lassen.

Frank Thelen hat fertig

Nach dreimal "ja" und zweimal "nein" schließt der Löwenkäfig seine Pforten und hofft auf ein Wiedersehen im Herbst. Einer wird dann aber leider nicht mehr dabei sein. Sein Name: Frank Thelen. Der Ur-Löwe und Tech-Guru hat nach sechs Jahren und über 70 Sendungen fertig. Zum Abschied gibt's noch eine kurze Dankesrede. Dann ist Schluss.

Der Mann mit dem Sneakers-Tick, dessen Sonntagsrühreier nach Ansicht von Ehefrau Nathalie zu den Weltbesten gehören, verneigt sich ein letztes Mal vor den Format-Fans und allen Düsentriebs zwischen Hamburg und Kiel. Auch wir knien nieder und wünschen Frank Thelen alles Gute für die Zukunft. Mach's gut, lieber Frank. Hat Spaß gemacht!

