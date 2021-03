Das Rosenparadies-Halbfinale endet im Liebeschaos. Nach mehr oder weniger aufschlussreichen Familienbegegnungen stehen zwei Ladys auf der Abschussliste. Aber hat der Bachelor wirklich die richtige Entscheidung getroffen?

Stephie hat schon lange "Schmetterlinge im Bauch", Mimi hat "ein gutes Gefühl", Linda hat "viel investiert" und Michèle fühlt sich, "als wenn wirklich jemand an ihrer Seite wär". Wenige Minuten vor dem Eintreffen von Nikos Familie stolzieren die vier verbliebenen Rosenladys selbstbewusst und siegessicher durch die feudalen Flure von Schloss Drachenburg.

Mimi beim Bewerbungsgespräch mit Nikos Eltern.

In biedere Bürogarderobe gehüllt will sich keine Kandidatin die Blöße geben. Trotz gestärktem Selbstbewusstsein weiß jede Lady: Hier und jetzt werden gleich zukunftsweisende Weichen gestellt. Der griesertsche Endgegner-Trupp lässt auch nicht lange auf sich warten. Lächelnd und gut gelaunt betreten Nikos Eltern, Schwester Christina und Bruder Alex die imposante Kennenlern-Arena. Sekunden später beginnt er auch schon: der Staffellauf ins Liebesglück. In kurzen, aber intensiven Gesprächen werden Stephie, Linda, Michèle und Mimi auf Herz und Nieren geprüft.

Michèle verlässt den Hafen des Schweigens

"Ihr verkauft euch alle super gut!", pusht der Bachelor seine sichtlich nervösen Balzschäfchen. Die Laune des Hauptdarstellers ist gut. Alle geben Vollgas. Sogar die sonst so stumme Michèle verlässt für einen Moment ihren sicheren Hafen des Schweigens.

Als Mama Elisabeth den Bachelor zum Nachgespräch bittet, wendet sich jedoch das Blatt. Statt Licht ins Dunkel zu bringen, zieht die Bachelor-Mum den "Du musst dein Herz entscheiden lassen"-Joker aus dem Ärmel. Na super, jetzt ist Niko genauso schlau wie vorher. Kurz vor der ersten Entscheidung des Tages ist der Bachelor mal wieder auf sich allein gestellt. Aber es hilft nichts. Die Spielregeln sind klar definiert. Am Ende des Tages muss Niko die Entscheidungen fällen.

Linda muss gehen

Nun geistert die Frage durch Königswinter: Wer soll die Drachenburg mit gebrochenem Herzen verlassen? Nach einer kurzen Abstimmung zwischen Kopf und Bauch wechseln drei rote Rosen den Besitzer. Linda geht leider leer aus. Der Stachel des Ausscheidens sitzt tief: "Es war töricht von mir, dass ich so lange geblieben bin", bricht es aus der Gescheiterten heraus.

Für die drei Siegerinnen der Family-Date-Challenge geht es nach der zwanghaften "Boah, tut uns voll leid für dich!"-Schweigeminute gleich ins nächste Abenteuer. Von der Drachenburg geht es direkt weiter nach Olching, Köln und Mainz. Dort scharren nämlich bereits Freunde und Verwandte der Kandidatinnen mit den Homedates-Hufen.

Katzen und Muffins

In einem Münchner Vorort empfängt Stephie den Bachelor mit einem halben Dutzend Katzen an den Füßen und einer Fertigbackmischung für Muffins in der Hand. In der Wohnung von Stephies Mutter geht es in Abwesenheit der Hauptmieterin schnell zur Sache. Einem kurzen Plausch folgen endlose Knutschminuten, die erst enden als im Backofen schwarzer Rauch aufsteigt.

Verkohlte Muffins hat Michèle nicht im Angebot. Dafür gibt's aber auch in Mainz jede Menge Katzen zu bestaunen. Geknutscht wird am Rhein natürlich auch. Michèle wird ebenso mit vermeintlich aussagekräftigen Fummel- und Kusseinheiten beglückt wie Mimi.

Zwischen Keksen, Marschmallows und liebevoll platzierten Schokohäppchen lassen es sich der Bachelor und seine Ladys gutgehen. Ein paar eingestreute Videobotschaften von der Verwandtschaft lassen die Werte auf dem Sehnsuchtsbarometer noch einmal in die Höhe schießen. Dann ist auch die Homedates-Messe gelesen.

Das Gefühlschaos bricht los

Raus oder doch nicht raus? Michèle

Mit viel Adrenalin im Blut und noch mehr Schweiß auf der Stirn stellt sich das verbliebene Ensemble nun der Halbfinal-Entscheidung. Schnell flüstert Amor dem Bachelor noch einige eindringliche Details ins Ohr. Dann bricht das Gefühlschaos los. Mimi und Stephie erhalten eine Finalrose. Michèle schaut zum Entsetzen vieler Fans daheim auf dem Sofa traurig ins Leere.

Echt jetzt? Michèle ist raus? Vor den Kameras wird es hektisch. Während sich Mimi und Stephie freudestrahlend aus dem Staub machen, schiebt der Bachelor Entscheidungspanik. "Scheiße, ich vermisse sie jetzt schon", schluchzt Niko. Gemeint ist natürlich Michèle, die dem Bachelor zum Abschluss noch einmal intensiv in die Arme fällt. Kurz darauf scheint der Drops gelutscht. Die wirren Blicke des Bachelors jedoch verkünden eine nicht mehr für möglich gehaltene Kehrtwende. Abspann. Niko greift zum Handy. Und plötzlich sind alle eben noch zu tief bestürzten Michèle-Anhänger wieder hellwach. Was das wohl alles zu bedeuten hat …

"Der Bachelor" läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf bei TVNOW. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie bei RTL.de.