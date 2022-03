Bachelor in der Gefühlsfalle

Bachelor in der Gefühlsfalle "Auf einen schönen Ritt!" Von Kai Butterweck

In Mexiko steht das Finale vor der Tür. Bevor es so weit ist, verteilt Dominik noch drei Dreamdate-Tickets. Im Anschluss steht der Bachelor vor der bis dato schwersten Entscheidung der Staffel. Welche Lady schickt er kurz vor der letzten Rose nach Hause?

Anna, Nele, Jana-Maria … Anna, Nele, Jana-Maria … Anna, Nele, Jana-Maria … Der Bachelor weiß mittlerweile nicht mehr, wo vorne und hinten ist: "Ich habe mit jeder Frau eine eigene Bindung aufgebaut, die vielen Gefühle machen mir Angst", schlottert Dominik. Um den völlig aus dem Ruder laufenden Emotionen Herr zu werden, lädt der Bachelor zum Kurz-Ausritt mit anschließendem Tequila-Picknick ein. "Auf einen schönen Ritt!", ruft der Rosenherr in die mexikanische Ferne. Die erhoffte Entspannung bleibt aber aus.

Vielleicht liegt die extrem bemühte Jana-Maria nach der Tequila-Therapie ein Hauch vor der Konkurrenz. Aber von einer Vorentscheidung ist man unter tiefblauem Himmel und umgeben von hunderten Kakteen noch weit entfernt. Es hilft alles nichts. Die Dreamdates müssen Klarheit schaffen. Jeweils einen Tag und eine ganze Nacht dürfen Nele, Jana-Maria und Anna die pure Zweisamkeit genießen. Das Programm unterscheidet sich dabei nur unwesentlich.

"Ein Gentleman genießt und schweigt"

Wahlweise mit dem Heißluftballon, dem Helikopter oder dem kleinmotorigen Propellerflugzeug geht es zunächst hoch in die Luft. Im Anschluss vertilgt man mexikanische Fünf-Sterne-Kost und schlürft lecker Perlwein, ehe es direkt vom Pool mit Aussicht in Richtung kamerafreies Schlafgemach geht. Was dort geschieht, bleibt unter der kuscheligen Decke: "Ein Gentleman genießt und schweigt", schmunzelt der Bachelor, nach dem er sich von Anna verabschiedet. Die hat übrigens über Nacht ihre Strategie geändert. Die einst etwas kühl und gehemmt wirkende Hanseatin lässt nun endlich Gefühle zu: "Meine Fassade bröckelt", grinst Anna nach ihrem "wunderschönen" Dreamdate.

Auch im Beisein der anderen Ladys macht der Bachelor "große Schritte nach vorne". Während Nele mit "warmen Worten" und einem handgeschriebenen Liebesbrief punktet, berührt Jana-Maria das Herz des Bachelors mit offenkundiger Verliebtheit und einer locker flockigen Attitüde: "Sie ist wie ich, das passt irgendwie von vorne bis hinten", schwärmt Dominik.

Der Bachelor ist überfordert

Nach vielen Gesprächen, noch mehr Küssen und der Erkenntnis, dass Mexiko auch aus der Luft "ein Traum" ist, zieht sich der Bachelor ein vorletztes Mal zum Nachdenken zurück. Nicht mal mehr die Spannung von Robin Hoods Flitzbogen kann mit der im Rosenquartier mithalten. Völlig überfordert, weicht der Bachelor jedem Blick der hoffenden und bangenden Ladys aus. Nur noch zwei Rosen in der Vase, aber drei Damen zur Auswahl. Der Bachelor verzweifelt: "Herz, Kopf, Bauch, alles zeigt gerade in eine andere Richtung", stottert Dominik.

Ein Wimpernschlag später steht Anna als erste Finalistin fest: "Ich habe dich vermisst", haucht die sichtlich erleichterte Kandidatin ihrem Traummann in die Ohren. Nun zittern nur noch Nele und Jana-Maria um den Einzug ins Finale. "Ich kann das nicht, ach du Scheiße!", stammelt der Bachelor, ehe er den Kopf hebt und das finale Liebespflänzchen in die Hand nimmt. Stille. Dann ist es so weit. "Die letzte Rose geht an… Jana-Maria".

Nele muss nach Hause

Die Unternehmerin aus Marbella ist erwartungsgemäß außer sich vor Freude. Nele hingegen ist "schockiert", fängt sich aber auch schnell wieder: "Ich will niemanden zu seinem Glück zwingen", verabschiedet sich die große Blondine. Für den Bachelor geht es nun um die Wurst. Im bevorstehenden Finale muss er sich zwischen zwei völlig verschiedenen Frauen entscheiden. Anna oder Jana-Maria? Welche Lady erobert das Herz des Bachelors? Nächste Woche um die Zeit sind wir alle schlauer.

