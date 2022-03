Anna bekommt das erste Übernachtungsdate, Jana-Maria spinnt eifrig Stichelfäden und der "Bachelor" ist sich vor der Rosenübergabe nicht mehr ganz so sicher: Eine Woche vor dem Mama-Treffen in der Heimat drehen die Ladys noch einmal kräftig am Emotionszeiger.

Um noch mehr Nähe zuzulassen und den verbliebenen Ladys vor Augen zu führen, wie schön es sein kann, wenn man in trauter Nachbarschaft in den Tag hineinlebt, lädt der Bachelor zum großen "Glamping"-Spaß. An einem einsamen Strand sollen die letzten Wogen geglättet und die finalen Weichen für die Liebeszukunft gestellt werden. Zwei kugelrunde Fünf-Sterne-Zelte dienen als Fummel- und Flirthöhlen - so ist es zumindest angedacht. Chiara ist schon ganz aufgeregt: "Dominik ist Schneewittchen und wir sind die sieben Zwerge!", kichert die Hairstylistin aus Köln.

Ein Bachelor, sieben Single-Ladys und zwei Glamping-Zelte. (Foto: RTL)

Im Paradies der Balzenden sollen zwei weitere Dates für noch mehr Klarheit unter den Anwesenden sorgen. Ein spritziges Gruppendate auf hoher See mit den Damen Nele, Franziska, Emily und Christina sowie ein Double-Date mit Chiara und Anna befeuern aber eher diverse kleine und große Eifersüchteleien. So muss die innige Busenfreundschaft zwischen Anna und Nele immer größere Hürden überwinden. Chiara fühlt sich irgendwie "abgelehnt". Franziska ist sich schon lange nicht mehr sicher, ob sie in den Planungen des Bachelors überhaupt noch "eine Rolle spielt". Und die, die alle Anwesenden am meisten nervt, hört immer noch auf den Namen Jana-Maria.

Neles und Annas Freundschaft wird auf die Probe gestellt

"Die Jana-Maria braucht immer eine Extra-Einladung, unglaublich!", fröstelt Nele, die am Tag des Double-Dates von Chiara und Anna am meisten zu kämpfen hat. Der Grund: Freundin Anna bleibt nicht nur den Nachmittag, sondern auch die ganze Nacht fern: "Wir sind uns so nah, aber ich weiß nicht, wie ich mich in dieser Situation für sie freuen soll", schnieft Nele.

Anna bekommt von der emotionalen Talfahrt im Liebescamp nichts mit. Die brünette Hamburgerin genießt ihren "Du darfst gerne noch etwas länger bleiben"-Date-Nachschlag in vollen Zügen. Während Chiara enttäuscht und mit dem Ziel, ihren bevorstehenden Geburtstag "einfach zu verschlafen", von Dannen zieht, gibt sich Anna der langersehnten Zweisamkeit hin. Nach einem etwas holprigen Start ("Du, ich habe daheim einen besten Freund, dem ich alles anvertraue und den ich auch gegen keine noch so tolle Beziehung eintauschen würde") knutschen Anna und der Bachelor im lauwarmen Pool, als gäbe es kein Morgen.

"Wir haben es richtig ausgekostet"

Jana-Maria stichelt gegen Konkurrentin Anna. (Foto: RTL)

Zwölf Stunden später ziehen Anna und Dominik am reich gedeckten Frühstückstisch Bilanz: "Wir haben es richtig ausgekostet", grinst Anna. "Ich bin richtig müde, aber auch sehr glücklich" schließt sich der Bachelor an. Die anscheinend immer tiefergehende Verbindung zwischen Anna und Dominik sorgt am Strand erwartungsgemäß für Unmut und lange Gesichter. Aber noch ist der Drops nicht gelutscht, denkt sich die zwar "sehr enttäuschte", aber immer noch "kampfbereite" Jana-Maria. Nach einem hochprozentigen Turtel-Date gießt die nimmermüde Einzelkämpferin ordentlich Öl ins Gerüchtefeuer. "Ich kann es nicht leiden, wenn andere über dich lachen", flüstert Jana-Maria dem Bachelor ins Ohr.

Gemeint ist Anna, die sich jedes Mal die Hand vor den Mund halten muss, wenn der Bachelor seine etwas ungelenken Dance-Moves auspackt. Am Abend der Entscheidung führt der Bachelor die nichtsahnende Anna aufs Glatteis und prüft das "Crazy-Level" der vermeintlichen Favoritin. Beim inszenierten Antanzen ziert sich Anna und weicht der Situation aus. Dominik zieht die Augenbrauen zusammen: "Ich mag es nicht, wenn man ausgelacht wird. Ich habe mich heute sehr über Anna geärgert", grummelt der Bachelor.

Emily und Franziska scheiden aus

Auf die Rosenvergabe hat die emotionale Achterbahnfahrt noch keine Auswirkungen. Emily und Franziska stehen zu weit hinten an, als dass es für Anna schon gefährlich werden könnte. Aber Dank Jana-Marias gezielten Sticheleien kommt der Bachelor mehr und mehr ins Grübeln. Ist die "seriöse" Anna wirklich die richtige Frau für ihn? Oder hat am Ende doch die "verrückte" Jana-Maria die Nase vorn? Vielleicht bringt ja Dominiks Mama etwas Licht ins Dunkel. Die öffnet in der nächsten Folge nämlich Tür und Tor zum ersten Kennenlernen.

"Der Bachelor" läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie bei RTL.de.