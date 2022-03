Im schönen Mexiko kündigt sich hoher Besuch an. Dominiks Mama soll den Weg weisen und dabei helfen, Licht ins Dunkel zu bringen. Am Ende einer intensiven Date-Woche beim "Bachelor" lösen zwei weitere Damen die Heimflug-Tickets.

Helikopterflug, Tandemsprung, Quad-Trip, Glamping: Was haben der Bachelor und seine Ladys nicht schon alles gemeinsam erleben dürfen. Kurz vor den wegweisenden Dreamdates wartet nun aber eine der schwersten Format-Hürden auf die balzbereiten Damen Nele, Christina, Chiara, Anna und Jana-Maria. Mama Stuckmann hat sich im Liebesparadies angekündigt, um den potenziellen Schwiegertöchtern gehörig auf den Zahn zu fühlen.

Am bunt gedeckten XXL-Tisch wird aber erstmal der Sohnemann durch die Informationsmangel genommen. Die Bachelor-Mama will alles wissen: "Nein, ich habe mit keiner Frau ineinander geschlafen!", stottert Dominik. Muttis ungezügelte Wissbegierde wirft Dominik in puncto Artikulation zurück in die fünfte Klasse.

Anna und Christina hinken hinterher

"Ich bin so aufgeregt und so gespannt auf die Mädels", freut sich Dominiks Mutter. Die Auserwählten lassen auch nicht lange auf sich warten. In schnieker Garderobe stellen sich Nele, Anna und Co dem nicht enden wollenden Fragenkatalog. Mit guter Laune, verbaler Offenheit und hochprozentigen Gastgeschenken versucht man den Gegenübersitzenden von sich zu überzeugen. Anna und Chiara schneiden dabei nicht ganz so gut ab.

Für Letztgenannte kommt es im Anschluss des Mama-Verhörs sogar noch dicker. Bei der überraschenden Zwischendurch-Entscheidung geht Chiara leer aus: "Der Funke ist bei ihr nicht übergesprungen", erklärt Dominik. Für die vier Verbliebenen bleibt nicht viel Zeit zum Nachdenken und Mittrauern. Der Bachelor hat's schließlich eilig. Vier unspektakuläre Einzeldates sollen Dominik dabei helfen, bei der nächsten Nacht der Rosen etwas klarer zu sehen.

Zungenspiele mit anschließender Kuschel-Nachspielzeit

Ein letzter Spaziergang: Dominik und Christina. (Foto: RTL)

Auf der Programmliste stehen eine luftige Roller-Tour, ein Koch-Stündchen, ein bisschen Touri-Bummelei, ein Wellness-Nachmittag und ein holpriger Trip im Vintage-Käfer. Zwischendurch gibt es ein paar Videogrüße aus der Heimat und natürlich auch das eine oder andere Zungenspiel mit anschließender Kuschel-Nachspielzeit. Überall ist Leidenschaft und Feuer mit im Spiel, nur nicht bei Christina. Die Kleinste im Bunde kommt nicht so richtig ran an den Bachelor. "Vielleicht ist seit unserem ersten Date einfach zu viel Zeit vergangen", schluchzt Christina.

Die anschließende Nacht der Rosen zieht erwartungsgemäß alle Emotionsregister. Während der Bachelor noch einmal alle Erinnerungen Revue passieren lässt und dabei der Verzweiflung sichtlich nahesteht ("Mein Herz klopft wie wild, ich bin echt am Arsch!"), halten sich die vier Ladys verkrampft an ihren Prosecco-Gläsern fest, in der Hoffnung, dass niemand merkt, wie viele Är… gerade auf Grundeis gehen.

Christina muss die Koffer packen

"Der Bachelor" im TV "Der Bachelor" läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr oder 20.30 Uhr bei RTL. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie bei RTL.de.

Was braucht der selbsternannte "Träumer"? Sehnt sich Dominik nach einer "Realistin" wie Anna oder eher nach einer verrückten Lebefrau wie Jana-Maria? Hat die mit beiden Füßen im Leben stehende Nele das Herz des Bachelors erobert? Christina ist es jedenfalls nicht, die in nicht allzu ferner Zukunft an Mama Stuckmanns Essenstisch sitzen und dabei in aufwühlenden Mexiko-Erinnerungen schwelgen wird. Für die Key-Account-Managerin aus München endet die Liebesreise.

Für Nele, Jana-Maria und Anna hingegen geht der Wettkampf um das Herz von Dominik in die nächste Runde. "Ihr wisst, was die nächsten Tage auf euch wartet?", fragt der Bachelor. Natürlich wissen wir das, lieber Dominik! Es ist Zeit für die Dreamdates! Gibt's denn eine Favoritin? Der Bachelor hüllt sich in Schweigen. Dann lugt er doch noch einmal um die Ecke: "Ich weiß es nicht. Alle sind auf einem Level!"