Chiara und Anna verteilen samtweiche Ohrfeigen, Franziska bietet sich schon mal als "Ersatzspielerin" an und Nele holt sich während eines romantischen Strand-Dates ihren zweiten Kuss ab. Sind die Liebeswürfel vielleicht schon gefallen?

Der Wettlauf um das Herz des Bachelors nimmt dramatisch Fahrt auf. Mittlerweile sind nur noch neun Mädels im mexikanischen Liebesparadies zugegen, allesamt immer noch crazy in love und voller Hoffnung. Bei einem inszenierten "Telenovela"-Spaß-Dreh will der Bachelor herausfinden, wie einige auserwählte Damen mit Eifersuchtsszenarien umgehen. In überspitzten Inflagranti-Situationen mimt Dominik wahlweise den Fremdgeher, den Fettnäpfchentreter, den Beziehungstrottel oder den auf dicke Hose machenden Poolboy.

Ene, mene, muh ... (Foto: RTL)

Zur Belohnung gibt's ein Bodycheck von Jana-Maria, zwei samtweiche Ohrfeigen von Chiara und Anna, sowie den einen oder anderen deftigen Spruch aus dem Background. Viele neue Erkenntnisse hat der Bachelor zwar nicht gewinnen können. Aber das interessiert nur am Rande: "Chiara frisst mich auf mit ihren Blicken", schnalzt Dominik mit der Zunge. Franziska macht sich derweil Sorgen um ihre "Realness", während sich die in der Ladysvilla wartende Nele in einen in Strandnähe spektakuläre Purzelbäume schlagenden Wal verliebt: "Oh, ist das schön!", jauchzt die große Blondine.

Ketchup, Mayo und zusammengezogene Augenbrauen

Nach einem Mochito-Gruppendate, bei dem sich alles um Ketchup, Mayo und Oliven dreht, darf Nele erneut begeistert in die Hände klatschen. Der Bachelor möchte mit der Influencerin aus Hamburg noch etwas mehr Zweisamkeit genießen. Die zweite Liebelei der beiden sich augenscheinlich sehr anziehenden Protagonisten lässt die Schere zwischen Anspruch und Realität immer weiter auseinanderklaffen. In der Ladysvilla ziehen sich alle verfügbaren Augenbrauenpaare zusammen. Am Strand hingegen spazieren zwei turtelnde Seelen händchenhaltend durch die Dunkelheit.

Zum zweiten Mal kommen sich Nele und der Bachelor sehr nah. Umgeben von dutzenden Luftballons und umgarnt von seufzenden Klängen aus dem Chartspop-Archiv lässt das Paar seinen Gefühlen freien Lauf. Erneut kommt es zu einem leidenschaftlichen Kuss. Nele ist überglücklich: "Das war der perfekte Moment!", freut sich die Kandidatin, die nunmehr das Feld der Staffel-Favoritinnen anführt.

"Dat matcht sehr, sehr jut!"

Auch der Bachelor ist voller Emotionen. Sich permanent die Haare raufend, stapelt Dominik fleißig Superlative: "Da knistert's, da ist Romantik, da liegt was in der Luft", grinst der Bachelor. Und weiter: "Wenn ich mit Nele bin, dann lässt sich kein Haar in der Suppe finden. Dat matcht sehr, sehr jut!" Ist der Staffel-Drops vielleicht wirklich schon gelutscht? Hat Nele den Bachelor bereits an der Angel?

Bei der nächsten Nacht der Rosen halten die anderen acht Ladys mit offenherziger Glamour-Garderobe, animalischen Blicken und viel Gesprächsstoff im Gepäck dagegen. Anna punktet wieder einmal mit platonischer Erotik. Chiaras Augen funkeln wie geschliffene Diamanten. Sogar Franziska marschiert mit vorneweg: "Wenn du dich am Ende für eine andere Lady entscheiden solltest, ist das nicht so schlimm. Melde dich einfach bei mir, wenn es mit der Auserwählten nach der Show doch nicht klappt", so die Erzieherin aus Kassel.

Lust auf "Glamping"?

Nach der Vergabe der Rosen ballt Franzi die zarten Fäustchen. Sie ist eine Runde weiter, genauso wie Jana-Maria, Anna, Chiara, Emily, Christina und Nele. Für Yasmin und Lara hat der Bachelor heute leider keine Rosen dabei. So schrumpft der Liebeskader von neun auf sieben. Dieser muss in der nächsten Woche auch schön zusammenrücken. Der Bachelor lädt nämlich zum kuscheligen "Glamping"-Spaß. Das klingt nach viel Lust, Frust und noch mehr Drama.

"Der Bachelor" läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie bei RTL.de.