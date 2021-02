Ein perfektes Einzeldate sorgt für viel Wirbel im Rosenparadies. Neben Mimi und Michèle posiert nun auch die schüchterne Stephie im Rampenlicht. Außerdem: Linda und Kim Virginia laden zum ersten Bitch-Fight. So, let's get ready to rumble!

Der Pfad in Richtung Einzeldate-Olymp ist ein steiniger. In der Vergangenheit kamen schon unzählige Schönheiten vom Weg ins Zweisamkeitsglück ab und kehrten ernüchtert und enttäuscht mit einem Handtäschchen voller Fragezeichen zurück in die Ladys-Villa.

Auch in der aktuellen Staffel läuft bei den heißbegehrten Einzeldates noch nicht alles nach Plan. Nach den eher halbgaren Annäherungsversuchen von Mimi, Anna und Michèle war es letzte Woche Denise, die trotz eines ergatterten Kusses mit glasigen Augen und einem unwohlen Gefühl zu Bett ging.

Die bisher eher im Schatten agierende Stephie ist nun die nächste Kandidatin, die mit einem Hamburg-Ticket in der einen und einer gepackten Ausflugstasche in der anderen Hand ihr Date-Glück versucht. Und siehe da: Gleich zu Beginn hat nicht nur der Zuschauer daheim das Gefühl, dass es diesmal richtig funken könnte.

Niko und Stephie kommen sich näher

Getummel im Jacuzzi ... (Foto: TVNOW)

Während die zurückgebliebenen Girls ziemlich tief in der Analyse der eher unaufgeregten Jacuzzi-Sause vom Vorabend feststecken, schmiegt sich Stephie vertrauensvoll schnurrend an die Schulter des Bachelors. Hoch über den Dächern von Hamburg genießen Niko und Stephie einen Helikopter-Rundflug der besonderen Art. Die ersten Funken sprühen. Der Austausch von tiefen Blicken verrät: Hier könnte heute richtig was gehen. Und die beiden Turteltauben lassen auch nicht locker.

Nach einem gemütlichen Abendspaziergang folgt eine romantische Bootstour. Es ist kalt in Hamburg. Knusprige Pommes und frittierter Fisch sorgen nur bedingt für mehr Wärme. Molliger wird's da schon, engumschlungen tanzend zu melancholischem Gitarrengezupfe. Nikos und Stephies Lippen gehen auf Tuchfühlung. Die Jungs von Kettcar trällern im Background von Audrey Hepburn und Balu dem Bären. Und dann lockt auch schon die Kuschelbank. Weitere Küsse folgen. So langsam aber sicher fragt man sich: Wo war Stephie eigentlich die ersten drei Folgen?

Eifersuchtswolken über Berlin

In der Hansestadt schiebt Amor fleißig Überstunden. In Berlin hingegen ziehen immer mehr düstere Eifersuchtswolken auf. Sicher, hier und dort macht man sich nichts aus immer wieder gestreuten Lästereien und Gerüchten. Anna beispielsweise mimt die einsame Jacuzzi-Chanteuse. Auch die wieder genesene Laura, die stets gutgelaunte Hannah und Pocahontas-Double Karina genießen das Leben in der Fünf-Sterne-Villa in vollen Zügen. Aber es schleichen eben auch permanent Chaos und Unmut verbreitende Lästerkatzen wie Mimi, Linda und Kim Virginia ums Haus. Die beiden Letztgenannten treten kurz vor der Rosenvergabe besonders kräftig aufs Gaspedal.

Die äußerlich und innerlich etwas aus dem Rahmen fallende Esther hat die spontan einberufene Pressekonferenz nach ihrem drolligen Einmal-um-die-Welt-Welt-Date gerade erst beendet, da fahren Linda und Kim Virginia auch schon ihre Krallen aus. Ein gemütlicher Gruppenplausch mündet im Bitch-Fight deluxe. "Was hast du gesagt?" "Hä, hast du was gesagt?" "Wie? Was denn jetzt?" Zwischen Tür und Angel schmeißen Diva-Furie Linda und Barbie-Girl Kim Virginia mit verbalen Fragezeichen um sich, dass es nur so scheppert.

"She's a fake ass bitch!"

Wein Kim Virginia falsche Tränen? (Foto: TVNOW)

Warum, wieso und weshalb die Situation eskaliert weiß keine der mit viel Sicherheitsabstand lauschenden Zuschauerinnen. Spielt aber auch keine Rolle. Fakt ist: "She's a fake ass bitch!", posaunt Linda in die Berliner Nacht hinaus. Na dann ist ja alles geklärt.

Die neue, einseitig in Stein gemeißelte Rollenverteilung hat aber keine Zukunft. Neben Anna, Kim-Denise und Debora muss am Ende des Abends auch Kim Virginia ihre Koffer packen. Was Linda mit einem diabolischen Grinsen zur Kenntnis nimmt, lässt Stephie ziemlich kalt. Die neue Geheimfavoritin deckelt alle Bitch-Vibes mit der Kraft der Zuversicht und der Energie der Liebe. Die hauchzarten Grüße vom oberen Ende der Balz-Nahrungskette bleiben natürlich nicht unbemerkt. Mal schauen, wie lange Mimi, Linda und Co. als Zaungäste der aufkeimenden Liebelei zwischen Stephie und dem Bachelor die Füße stillhalten können …