Eifersuchtsdramen, Panik an der Wissensfront und literweise Abschiedstränen: Das große Finale ist in Sicht, und im "Paradise Hotel" geht's nochmal so richtig drunter und drüber.

Kurz vor dem Einbiegen auf die Format-Zielgerade ist die Stimmung im "Paradise Hotel" angespannt. Sani ist nach ihrer Paarzeremonie-Flaute so richtig auf Krawall gebürstet. Mit ihrem neuen Zimmerpartner Omar im Arm zieht die blonde Kodderschnauze noch einmal über "Lügenbaron" Yücel her: "Gestern nimmt er noch meine Fresse in die Hände und will mich küssen. Und dann serviert er mich einfach ab. Der hat mich nicht verdient!", poltert Sani.

"Luisa ist eine Schlange"

Geld oder Liebe für Marco und Louisa? (Foto: TVNOW)

Auch David brummt der Schädel. Mit seinem unbedachten Heute-Michelle-morgen-Luisa-Geflirte hat es sich die auf Spiel und Spaß gepolte Frohnatur vor allem mit der Erstgenannten verscherzt. Im Beisein ihrer Schnatterkolleginnen Nikita und Julia lässt Michelle ihrem Frust freien Lauf: "David, der spinnt doch. Und Luisa ist eine Schlange. Die haben mich echt gefickt!", schallt es durchs Hotel.

Ja, die Stimmung im Paradies war schon mal besser. Aber vielleicht sorgt ja Spielefee Angela Finger-Erben wieder für gute Laune. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht, zehn Fragekärtchen in der einen und einem gefüllten Mini-Aquarium in der anderen Hand, lädt die Moderatorin zur erneuten Wissenstest-Sause.

Island, Milch, Würfel

Am eingefrorenen Stimmungsbarometer ändert das aber nichts, denn abermals präsentieren sich die eingeölten und zurechtgezupften Paradies-Bewohner im Dumm-und-Dümmer-Modus. Klar, Deutschlands nördlichste Insel heißt Island, eine Kuh trinkt jeden Morgen Milch und ein Würfel hat 21 Ecken. Applaus, Applaus für alle Anwesenden. Während Michelle doch tatsächlich der Meinung ist, dass das alles "ganz schön einfach" war, schlagen daheim vor den Fernsehgeräten tausende formatverliebte Grundschulpädagogen die Hände vors Gesicht.

Kleine drei Zigaretten später verkündet die Spielleiterin auch schon die Ergebnisse. Für Michelle und David geht es doch tatsächlich in die nächste Runde. Für Andi und Julia hingegen ist der Traum vom großen "Paradise Hotel"-Glück geplatzt. Das einzige Paar, das sich auch schon für die ersten drei Tage nach der Show die Treue geschworen hat, muss die Koffer packen und die Heimreise antreten. Nach einer kurzen, aber tränenreichen Verabschiedung in Moll ist sich Nikita sicher: "Ab jetzt geht's nur noch ums Geld!"

Angela kennt kein Erbarmen

Bevor der Kohlekoffer aber vor der Tür steht und alle Balzgefühle in den Schatten drängt, dürfen die verbliebenden Turteltäubchen erst einmal bei einem Pizza-Dinner durchatmen. Die Freude über mediterranes Fastfood in Herzchenform ist aber nur von kurzer Dauer. Michelles letztes Pizzadreieck ist noch nicht ganz hinter den schlabbernden Lippen verschwunden, da rauscht Moderatorin Angela Finger-Erben auch schon wieder um die Ecke. Zeit fürs Halbfinale, Ladies and Gents! Alle bereit? Nicht wirklich. Aber egal. Angela kennt kein Erbarmen.

Der Lap Dance hat Sani und Omar nicht mehr geholfen. (Foto: TVNOW)

Mit einem kurzweiligen Wie-gut-kenne-ich-meinen-Partner-wirklich-Spielchen geht es in den vorerst letzten Challenge-Fight. Und dann knallt's nochmal so richtig. Pink ist nicht rosa und der Besitz von 159 Paar Schuhen ist nicht strafbar: Es raucht zwischen den Köpfen von Michelle, Sani und Co.

Der Showmasterin bleibt keine Wahl. Da sich im bevorstehenden Finale nur zwei Paare duellieren dürfen, müssen hier und jetzt nochmal vier Traumblasen zum Platzen gebracht werden. Peng, Peng, Peng, Peng! Für Michelle, David, Omar und Sani ist der Zug ins Finale abgefahren. Für Jan, Nikita, Marco und Luisa hingegen geht es in der letzten "Paradise Hotel"-Folge um 20.000 Euro und/oder das große Liebesglück. Wir sind gespannt wie Robins Flitzebogen.

Die zweite Staffel von "Paradise Hotel" ist exklusiv auf TVNOW zu sehen. Eine neue Folge gibt es jeden Dienstag.