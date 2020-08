David ist zurück! Und mit ihm die Frage: Michelle oder Luisa? Welche Maid passt besser in das Beuteschema des Rückkehrers? Eine hochdramatische Paarzeremonie bringt Licht ins Dunkel.

Ein neuer Morgen im "Paradise Hotel": Die elf verschlafenen Liebesabenteurer sind noch nicht ganz wach, da klopft auch schon eine neue Herausforderung an die Hotelpforte. Abermals parkt die Format-Regie die blecherne Büchse der Pandora auf dem Lobby-Tisch und erhofft sich dadurch einen weiteren Einblick in die dunklen Seelenabgründe der Kandidaten.

"Nicht schon wieder!"

David ist mit so vielen Ärschen und Charakteren völlig überfordert.

Die Balz- und Schmalznationalelf ist von der Idee einer weiteren Gefühlsentblößung vor laufenden Kameras natürlich alles andere als begeistert. "Nicht schon wieder!", schreit Küken Luisa über die mexikanischen 5-Sterne-Klippen. Aber was sein muss, muss sein. Und so sitzen sie wieder da und zittern vor einer Handvoll Fragekärtchen. Und das auch völlig zurecht, denn bereits Sekunden später laufen Gesichter feuerrot an - wahlweise vor Scham oder vor Wut.

Kurz nach Omars Ich-habe-keine-Lust-mehr-auf-schnellen-Sex-Outing und der überraschenden Erkenntnis, dass die Liebesbarometer von Julia und Andi unterschiedlich stark ausschlagen, steckt Rückkehrer David im größten Zweisamkeitsdilemma seines bisherigen Lebens. Eingeengt zwischen Hundemama Michelle und Vier-Buchstaben-Princess Luisa soll sich David entscheiden.

"Was willst du eigentlich?", zischt Michelle. Ja, was willst du eigentlich, lieber David? Nun, er stehe zwischen "Charakter" und "Arsch", jammert David, ein Zustand, der ihm gerade mental "alles abverlangt" und eine eingehende Grundsatzanalyse befeuert.

Keine Lust auf Leinenzwang

Bevor sich der Tauchsieder der wahren Gefühle aber in die emotionalen Abgründe verabschiedet, wird erst einmal an allen Fronten über das Für und Wider diverser Couple-Optionen diskutiert. Für David ist klar: Er möchte nicht länger unter Leinenzwang leiden. Michelle solle gefälligst "ein bisschen runterkommen" und nicht immer so tun, als wäre man "schon verheiratet".

David entscheidet sich für Michelle - aber Freude darüber sieht irgendwie anders aus ...

Die Dame mit der Hose an hingegen ist weit davon entfernt, irgendwelche Zugeständnisse in punkto "Erweiterung des Auslaufbereiches" zu machen. Michelle ist einfach nur "stinksauer", "pissed", "enttäuscht" und überhaupt. Die Herbergsmutti kann und will einfach nicht verstehen, dass ihr bis dato stubenreiner Handtaschenhund plötzlich emotional aufmuckt und ungefragt neue Reviere markiert.

Die Stunden bis zur entscheiden Paarzeremonie rinnen dahin, doch die Fragezeichen bleiben. Für wen wird sich David entscheiden? Und wie ist es um die großen Gefühle der anderen Kandidaten bestellt?

Frisuren aus der Waschen-schneiden-legen-Hölle

Umgeben von falschen Wimpern, Replika-Designerhemden und Frisuren aus der Waschen-schneiden-legen-Hölle erklärt Moderatorin Angela Finger-Erben noch einmal die Spielregeln: "Stell dich hinter deine Partnerin und bestätige deine Entscheidung mit einem Kuss", haucht die Formatbegleiterin in Richtung Omar, David, Andi und Co. Und dann geht es Schlag auf Schlag.

Jan geht zu Nikita. David entscheidet sich für Michelle. Und Marco dackelt zu Luisa. All die Aufregung der letzten Stunden scheinen sich binnen Sekunden in Luft aufzulösen. Aber dann wendet sich das Blatt. Und plötzlich präsentiert sich ein neuer Schauplatz der Unglaublichkeiten.

Hinter der völlig verdutzt dreinblickenden Julia stehen auf einmal drei Männer. Ein paar Sekunden später kann Andi aber wieder durchatmen. Der Spontan-Angriff von Yücel und Omar zeigt bei Julia keine Wirkung. Die beiden Ausreißer müssen rüber zur männerlosen Sani, die schlussendlich Yücel zum vorzeitigen Kofferpacken schickt.

Punkt. Aus. Schluss. Kein Frisör mehr im Paradies. Alle Scheren der Republik tragen Trauer. So viel Drama macht kirre, sprachlos und hinterlässt tiefe Spuren - und das nicht nur bei all den Flitzpiepen im fernen Mexiko. Auweiauwei, ihr macht mich echt fertig!

Die zweite Staffel von "Paradise Hotel" ist exklusiv auf TVNOW zu sehen. Eine neue Folge gibt es jeden Dienstag.