Frauenpower versus Chauvi-Ansichten: Mit altertümlichen Jäger-und-Sammler-Allüren schießen sich zwei Kandidatenbei Jenny ins Liebes-Abseits. Die Bachelorette stellt ein für allemal klar, dass sie sich in einer Beziehung nichts vorschreiben lässt.

Zu Beginn der neuen Datewoche haben Partytiger Adrian und Muckibruder Ozan noch etwas zu klären. Den zurückliegenden Hahnenkampf-Eklat hat Adrian noch nicht ganz verdaut. Am Villapool zieht der bisweilen etwas neben sich stehende Aachener noch einmal alle Beef-Register: "Das war die größte Muschi-Aktion, die man bringen konnte. Du hast Jenny derbe gefi…, Alter!", poltert Adrian in Richtung Ozan.

"Die Bachelorette" bei RTL "Die Bachelorette" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL und ist auf RTL+ abrufbar. Dort gibt es die neueste Folge immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung.

Der Angeklagte lauscht aufmerksam, hält sich aber mit einem verbalen Konter zurück. Zwei Atemzüge später ist der aufgewirbelte Staub auch schon wieder verflogen. Es kehrt wieder Ruhe ein in der Boys Mansion. Ozan reagiert sich mit Seilspringen ab, Jesaia träumt von einem Duschgel-Webespotdreh und der Rest der Truppe trifft sich im Pool zum Gemeinschafts-Yoga. Apropos Yoga: Auch Fynn darf sich in die Welt von Yama, Niyama, Asanas und Co. beamen - allerdings nicht umgeben von Mitstreitern, sondern von der Format-Hauptdarstellerin.

Geöffnete Lippen und tänzelnde Zungen

Nach einem beeindruckenden Verrenkungsspaß, der bei Jenny interessante Kamasutra-Erinnerungen weckt, verabschieden sich die beiden noch etwas verkrampft flirtenden Turteltauben mit einem "guten Gefühl". Hier-und-Jetzt-Favorit Jesaia ist da schon einen Schritt weiter. Bei seinem zweiten Einzeldate will es der dauergrinsende Beau mit der tiefenentspannten Attitüde endlich wissen. Nach einer anheizenden Massage ist es dann so weit. Jesaia schaltet mit geöffneten Lippen und tänzelnder Zunge auf Angriff. Aber der Schuss geht nach hinten los. Während Jesaia - genau wie Vorgänger Fynn - ein "gutes Gefühl" mitnimmt, zuckt die Bachelorette enttäuscht mit den Schultern: "Ich habe leider nicht gefühlt, was ich fühlen wollte", gesteht Jenny.

Ozan kommt nicht mit Jennys Garderobe klar. (Foto: RTL)

Ein weiteres Einzeldate mit Ozan und ein Gruppendate im menschenleeren Freizeitpark sollen die tiefergelegte Stimmung wieder heben. Aber es kommt mal wieder anders. Beim Kochabend mit Ozan grätscht erneut der Liebeskiller "Macho" dazwischen. Ozan erfreut sich zwar an Jennys offenherziger Garderobe, aber … "Es gibt einen Unterschied zwischen billig und classy", erklärt der nahezu sämtliche Südländische-Männer-sind-streng-und-erlauben-nichts-Klischees bedienende Hamburger. Die Bachelorette hält selbstbewusst dagegen: "Ich lasse mir von keinem Mann etwas verbieten!", stellt Jenny klar.

"Was ich trage, steht nicht zur Diskussion!"

Auch beim Kirmes-Gruppendate lässt das Thema "Garderobe" die Anwesenden nicht los. Diesmal ist es Fuhrparkmanager Kaan, der mit unbedachten Äußerungen auf Ozans Macho-Wackelpfad wandelt. Die Bachelorette hat endgültig die Nase voll. "Um das jetzt noch einmal klarzustellen: Was ich trage, steht nicht zur Diskussion! Punkt!", poltert die sichtlich genervte Rosenherrin. Jenny steht zwar auf braungebrannte Adoniskörper und mediterrane Vibes. Aber auf klassische Machos mit mittelalterlichen Beziehungsvorstellungen hat die Bachelorette "kein Bock".

Kurz vor der fünften Rosenverteilung drehen alle Beteiligten noch einmal kräftig am Rad. Der mittlerweile mental am Boden liegende Adrian traut sich trotz eines geborgten Anti-Mundgeruch-Bonbons zwischen den Backen nicht, es Konkurrent Jesaia gleichzutun ("Ich habe einfach keine Eier!"). Ozan rudert bezüglich seines Macho-Images kräftig zurück und springt damit noch einmal haarscharf am Abschiedsabgrund vorbei ("Du bist eine Löwin!"). Kaan, Jesper und der blonde Alexander wollen viel, kriegen aber irgendwie nur wenig gebacken. Die Folge: Der zwar stets bemühte, aber am Ende dann doch eher dröge Dreier muss Abschied nehmen. Da waren's nur noch acht. Die Bachelorette zieht das Tempo an. Mal schauen, wer da in der kommenden Woche noch mithalten kann.