Der Start der neuen "Bachelorette"-Staffel überrascht mit einer Hauptdarstellerin, die dem Format einen neuen Anstrich verpasst. Außerdem mit dabei: Ein kuscheliger Plüschelefant, zwei alte Hasen und ein trauriges Gewürzdöschen.

Sharon Battiste erwartet nicht weniger als den ultimativen Kick: "Ich freue mich auf das Abenteuer meines Lebens", grinst die neue Bachelorette vorfreudig in die Kamera. Im fernen Thailand will die einstige "Köln 50667"-Darstellerin endlich ihren Mr. Right finden. Mit dabei sind viele Rosen, jede Menge Sixpacks und Date-Aussichten, die in puncto Action und Romantik keine Wünsche offenlassen.

Kandidat Mo kennt sich mit Datingshows aus. (Foto: RTL)

Bevor es aber mit der großen Rosenshow losgeht, gewährt die Hauptprotagonistin noch einen kurzen Einblick ins Privatarchiv. 174 Zentimeter geballte Frauenpower mit jamaikanischen Wurzeln: Sharon Battiste verpasst dem Format nicht nur äußerlich einen längst überfälligen Neuanstrich. Auch hinter der Fassade präsentiert sich eine Frau mit kantiger Attitüde, die das Herz auf der Zunge trägt. "Ich leide unter kreisrundem Haarausfall, und ich habe eine toxische Beziehung hinter mir", verrät Sharon.

Hochwasser-Bundfaltenhosen und Glückskeks-Tattoos

Neuerdings mit Glatze unterwegs (wenn sie nicht gerade eine ihrer unzähligen Perücken trägt) ist Sharon nun bereit "für einen Neuanfang". Mit einem Glückskugelschreiber von der Mama und einem Erinnerungsbuch von ihren besten Freundinnen im Gepäck geht es für die 30-Jährige dann endlich los. Die verfügbaren Traumprinzen haben sich unter der südostasiatischen Sonne auch schon mit viel Bodylotion am Leib und zentnerschwerem Hantel-Gedöns in Stellung gebracht. Abermals stehen Hochwasser-Bundfaltenhosen, Glückskeks-Tattoos, schneeweiße Zahnreihen und nachhaltige Grundschul-Anmachsprüche hoch im Kurs.

Wie eine Mischung aus Neckermann- und McFit-Models präsentiert sich der Balzmob, hoch motiviert und gewillt, der neuen Bachelorette die Welt zu Füßen zu legen. Manch einem ist das gängige Datingshow-Prozedere auch schon bestens vertraut. Der 36-jährige Mo beispielsweise stand schon für die Kuppelshow "Are You The One" vor der Kamera, während der dreizehn Jahre jüngere Dennis einst bei "Love Island" sein Liebesglück suchte. Der Rest des liebeshungrigen Kaders ist vor, hinter und mit der Kamera noch ziemlich unerfahren. Für Sharon heißt das: Augen auf und Ohren gespitzt. So jungfräulich und authentisch wie beim ersten Spaziergang über den roten Kennenlernteppich wird die Bachelorette die Kandidaten nicht mehr erleben.

"Du riechst gut!"

Alex überreicht Sharon ein Oregano-Gewürzdöschen. (Foto: RTL)

Im gelben Glitzerfummel steht die Vorzeige-Lady auf hohen Heels und kann es kaum mehr erwarten. Dann fährt die Limousine endlich vor. Der kecke Hannoveraner Jan steigt aus und eröffnet die Sause mit einem breiten Grinsen im Gesicht und einem Blumenstrauß in der Hand. Lukas aus Hamburg folgt dem "Opener" und hinterlässt bei Sharon einen ersten nachhaltigen Eindruck: "Du riechst gut!", flüstert die Bachelorette. Der Puls steigt.

Nach und nach flattern nicht nur immer mehr Männer, sondern auch immer mehr Geschenke ins feudale Haus. Ein "selbstgeschriebener Gedankenbrief" von Physiotherapeut Maurice, ein Plüschelefant von Vertriebsprofi Steffen und ein aus dem Ärmel gezauberter Lolly von Hobby-Magier Stas: Die Bachelorette freut sich über (fast) alles. Der einzige Kandidat, der mit seinem Mitbringsel ins Fettnäpfchen tritt, ist Unternehmer Alex. Das mitgebrachte Gewürzdöschen kommt bei der Bachelorette nicht wirklich gut an: "Oh, Oregano kratz ich mir immer heimlich von der Pizza", gesteht Sharon.

Zwei alte Hasen müssen schon die Koffer packen

Ja, es ist noch nicht alles "on top" im schönen Thailand. Hier und dort ist noch viel Luft nach oben. Aber alle sind gewillt und haben Lust auf die Reise, die mit einem unübersichtlichen Speed-Dating-Chaos beginnt und irgendwann mit einer letzten Rose, viel Schmalz und einem leuchtenden Feuerwerk am Himmel endet.

Für die beiden Genre-Kenner Dennis und Mo platzt der Traum von einer unvergesslichen Balztour mit Happy End schon nach dem ersten Gläschen Prosecco. Bei der Nacht der Rosen geht das Duo leer aus. Für 17 andere Kandidaten hingegen geht der rosarote Trip erst jetzt so richtig los. Wir bleiben mittendrin, statt nur dabei. Versprochen. Cheers!