Keine klare Haltung, kein Taktgefühl, kein Gesprächsbedarf: Statt der "Bachelorette" mit Feuer, Entschlossenheit und Leidenschaft zu begegnen, verschanzen sich die Rosenkandidaten lieber hinter einer emotionalen Mauer des Schweigens. Nur Dominik wagt den Schritt nach vorne.

Der Puls steigt, die Rosen werden immer weniger und in der Männervilla fahren die Emotionen Achterbahn: Auch wenn sich die Bachelorette "endlich angekommen" fühlt, werden die Probleme nicht weniger. Im Gegenteil: Nach Wochen des Fragezeichenstapelns nimmt sich Maxime noch einmal Julian zur Brust. Der ist aber immer noch verwirrt: "Ich lasse mir gerne extrem viel Zeit", erklärt der vermeintliche Topfavorit. Ob er sich mit dieser Haltung das richtige Format ausgesucht hat? Maxime jedenfalls ist not amused. Sie will endlich wissen, woran sie bei Julian ist: "Ich hasse es., Spielchen zu spielen", knirscht die Bachelorette.

"Alter, dann kack ich mich ein!"

Kurz nach der erfolglosen Aussprache zwischen Maxime und Julian dürfen sich Dominik und Zico die Schuhe schnüren. Hoch oben auf den Inselklippen hält sich Zicos Vorfreude jedoch in Grenzen: "Irgendwas mit Höhe? Alter, dann kack ich mich ein!", zittert der Sohn der verstorbenen FC-Legende Maurice "Mucki" Banach.

Zico überwindet seine Höhenangst. (Foto: TVNOW)

Zum Umkehren ist es aber zu spät. Ein paar Minuten später hängt Zico bereits in im Winde schlackernden Paragliding-Seilen. Wieder zurück auf dem Boden adelt Maxime Zicos "Mut und Überwindungskraft" mit einer Vorab-Rose. Dominik bekommt kein Blümchen, darf aber dafür noch ein bisschen länger bleiben.

Dominik spitzt die Lippen

Der Baubranchenexperte nutzt die Zeit und drückt der sichtlich erfreuten Bachelorette den ersten richtigen (Julians Überrumpelbussi im Flugzeug zählen wir mal nicht mit) Kuss auf die Lippen. "Das sind schon schöne Momente", strahlt die Rosenherrin, wohl wissend, dass sie nach solchen Augenblicken "noch einmal alles neu sortieren muss".

Ein amüsantes Spielchen mit verzerrten Sprachnachrichten katapultiert drei andere Kandidaten ins Rampenlicht. Für einen zartschmelzenden Poesie-Nachmittag in Moll dürfen sich Kevin, Tony und Raphael in Schale schmeißen. So richtig beeindrucken kann aber nur Letztgenannter.

"Extra-Time" für Raphael

Dominik kommt zum Zug. (Foto: TVNOW)

Während Kevin in übertriebener Poesie versinkt, tritt Tony von einem hüftsteifen Tanz-Fettnäpfchen ins nächste. Raphael hingegen punktet mit solider Schreibkunst und beachtlichem Taktgefühl. Zur Belohnung gibt's begehrte "Extra-Time" und ein Feuerwerk am Abendhimmel. "So ein schönes Date hatte ich noch nie!", jubelt der Lockenkopf aus Österreich.

Von unvergesslichen Intim-Momenten mit der Bachelorette kann der Rest der Balztruppe in dieser Woche nur träumen. Statt auf die Kuschelcouch geht's für die Herren "nur" in den Pool. So richtig in Gang kommen will die Arschbomben-Party aber nicht. Statt den Moment zu genießen und sich gegenseitig mit frischem Flaschenbier zuzuprosten, schaltet der komplette Testosteronkader in den "Schweigen der Lämmer"-Modus. Dominik wundert sich: "Ich weiß nicht, warum alle ein Stock im Arsch haben".

Der Wurm ist drin

Auch die Bachelorette stapelt Fragezeichen und tröstet sich mit lauwarmem Prosecco und trockener Pizza. Nicht einmal Julian geht ein Licht auf, als sein Lieblingssong ("The Lion Sleeps Tonight") quäkend und quälend durch die Boxen schallt. Hier und heute ist und bleibt irgendwie der Wurm drin. Hoffen wir, dass in der kommenden Woche wieder mehr Feuer drin ist. Dann allerdings ohne die Herren Kevin und Marcel. Die beiden bekommen keine Rose und müssen ihren Traum vom Kuppelglück vorzeitig begraben.

"Die Bachelorette" ist mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen und zudem jederzeit bei TVNOW abrufbar. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie auch bei RTL.de.