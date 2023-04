So langsam aber sicher nähert sich die "Bachelor"-Reisegruppe der Staffel-Ziellinie. Noch einmal ziehen die sechs verbliebenden Ladys alle Register. Am Ende klatschen sich aber nur vier auf Wolke sieben schwebende Kandidatinnen jubelnd ab.

Im schönen Mexiko ist die letzte Woche vor den Dreamdates angebrochen. Noch im Rennen sind die schüchterne Jetty, die gerne gackernde Angelina, die stets ums Rampenlicht tänzelnde Chiara, die zweifelnde Rebecca, die reife Alyssa und die eher im Hintergrund agierende Lisa. Mittlerweile vom sonnigen Puerto Escondido ins turbulente und kunterbunte Oaxaca umgezogen, will der Bachelor keine Zeit mehr verlieren. In sechs identischen Speed-Dates können die Ladys dem Bachelor noch einmal zeigen, wie es um ihre Spontanität bestellt ist.

Jetty zeigt dem Bachelor, dass sie auch anders kann.

Sieben Meter mit dem Tuk-Tuk, zwei Pizza-Bissen, ein kurzer Regenguss unter dem Regenschirm und ein Abschied mit Blumen: Nach einem kinoreifen Fast-Forward-Vergnügen hat der Bachelor zwei noch ausstehende Küsse verteilt (Chiara und Jetty) und eine Erkenntnis hinzugewonnen, die es ihm nicht gerade leichter macht: "Sechs sind fünf zu viel!", seufzt David in die Kamera.

Die schüchterne Jetti gibt Vollgas

Tja, wo er recht hat, hat er recht. Zwei weitere Gruppendates sollen dafür sorgen, dass Davids Gefühle und Gedanken klarer werden. Beim "Liebe geht durch den Magen"-Check liegt zunächst die immer um Aufmerksamkeit bemühte Chiara in Führung "Die Raupen in meinem Bauch werden immer größer!"). Dann schlägt aber die Stunde von Jetty. Noch euphorisiert vom ersten Kuss entledigt sich die Blondine ihrer Schüchternheit und geht in die Zweisamkeitsoffensive. David bekommt gar nicht genug von der "neuen" Jetty: "Sie ist definitiv auf der Überholspur", freut sich der Bachelor über Jettys Verwandlung.

Spielt Chiara mit den Gefühlen des Bachelors?

Am nächsten Tag nutzt eine weitere, eher im Hintergrund agierende Kandidaten ihre Chance. Nach einem beeindruckenden Infinity-Pool-Erlebnis in freier Natur, umrahmt von einem gigantischen Ausblick, darf Lisa noch ein bisschen mit dem Bachelor durch die Altstadt von Oaxaca spazieren. Die Potsdamerin mit den endlos langen Schneewittchen-Haaren ist "präsent" und "strahlt endlich wieder", so der Bachelor, der Lisas neue Offenheit mit leidenschaftlichen Küssen belohnt ("Da waren ganz viele Wow-Momente!").

"Ich habe bei Chiara kein gutes Gefühl"

Dann steht auch schon die achte und letzte Nacht der Rosen in Mexiko an. Sechs Ladys hoffen und bangen. Dem Bachelor stehen aber nur vier Rosen zur Verfügung. Was tun? David grübelt. So richtig in Partystimmung kommt der Bachelor diesmal nicht. Neben der grundsätzlichen Unsicherheit kommt erschwerend hinzu, dass Rebecca mal eben so im Vorbeigehen noch eine amtliche "Bombe" zündet. "Ich habe bei Chiara kein gutes Gefühl. Ich glaube, dass sie nicht wegen dir, sondern nur wegen des Formats hier ist", flüstert Rebecca dem Bachelor ins Ohr. Der ist sichtlich geschockt: "Das hätte ich nicht erwartet. Eigentlich war ich mit meiner Entscheidung fix. Aber jetzt stelle ich alles wieder infrage", seufzt David.

All das Kopfzermartern bringt aber nichts. Der Bachelor muss sich entscheiden. Die Nerven liegen blank. Mal wieder. Wen nimmt er mit auf die Dreamdates? Während sich die Ladys mit pumpenden Herzen in Position bringen, versinkt der Bachelor in Gedanken. Dann hebt David den Kopf. Lisa, Chiara, Jetty und Angelina können aufatmen. Die vier Ladys bekommen eine Rose und dürfen sich auf traumhafte Dates in Rio de Janeiro freuen ("Es geht nach Rio, wie geil!").

Für Alyssa und Rebecca hingegen hat der Bachelor nur eine letzte Umarmung und einen kurzen Abschiedsgruß übrig. "Du hast die richtige Entscheidung getroffen", sagt Alyssa, die irgendwie erlöst und befreit wirkt. Rebecca ist enttäuscht und emotional verletzt: "Das tut richtig weh", schluchzt die Kandidatin, die sich schlussendlich mit ihrer verbissenen Anti-Chiara-Agenda nur selbst ins Aus manövriert hat.