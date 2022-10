Da liegt was in der Luft: Michael und Jan Hendrik fallen sich bei der Begrüßung in die Arme.

Max und Jörg bitten auf ihren Höfen zum ersten Speicheltausch. Da kann Spätzünder Michael N. nicht ganz mithalten. Namensvetter Michael K. hingegen lässt nichts anbrennen. Gleich am ersten Tag tanzen die Hormone im Bergischen Land Wasserballett.

Amor reibt sich die Hände, Inka macht große Augen und daheim vor der Mattscheibe laufen bereits die ersten Stammtischanalysen auf Hochtouren. Nach der ersten Beschnupperung geht es auf so manchen Höfen nun in die zweite Phase. Neben grundlegender gegenseitiger Sympathie drängt jetzt auch das erhoffte "Schmetterlingsgefühl" mehr und mehr in den Vordergrund.

Auch bei ihnen steigt die Spannung: Jungbauer Max und Hofdame Anna. (Foto: RTL)

Jungbauer Max aus der Pfalz hat seine Anna mittlerweile schon richtig fest an der Angel. Nach der spontanen Namensgebung zweier diesbezüglich vernachlässigter Ziegen und einem geselligen Mittagessen im Kreise der Familie, bei dem der kecke Vater von Max mal eben ohne Scheu erklärt, wie man eine langfristige Beziehung hegt und pflegt ("ausreichend und guter Sex!"), landen die beiden Arm in Arm auf einer einsamen Holzbank im Grünen, erster Kuss inklusive.

Bei Ammenkuhhalter Jörg in Hessen liegt der erste Kuss bereits ein paar Tage zurück. Mit seiner Patricia ist der hoch aufgeschossene Landwirt schon einen Schritt weiter: "Ich habe richtig viele Schmetterlinge im Bauch", jauchzt Jörg, während seine Hofdame nicht zum ersten Mal von ihren Emotionen überwältigt wird: "Noch nie hat sich ein Mann so sehr um mich gekümmert", schluchzt die schwerverliebte Blondine.

Käse, Milch, Joghurt, Arne

Auch auf den Höfen von Käsemacher Arne und Oldtimer-Fan Ulf klopfen die ersten Emotionen an die Pforten. Arne beeindruckt seine Antje mit allumfassendem Ernährungswissen. Egal ob Käse, Milch oder Joghurt: Der Bauer mit der eigenen Hofkäserei kennt sich aus. Auf dem ländlichen Anwesen von Ulf punktet der Hausherr in erster Linie mit Mobilitätskenntnissen. Hofdame Anna Lina versucht alle Infos aufzusaugen "wie ein Schwamm". Am Nachmittag steht der Bauer voller Stolz vor der schieren Unendlichkeit seiner hofeigenen "Savanne" und gönnt seiner Begleitung eine romantische Picknick-Pause: "Sie ist ja nicht nur zum Arbeiten hier", grinst der Hofherr.

Das Thema "Arbeit" spielt auf dem Hof von Rinderhalter Michael N. in Niedersachsen eine ganz besondere Rolle. Hier würden die beiden Hofdamen Christine und Mandy aber viel lieber wissen, für welche Dame das Herz des Hofchefs "besonders brennt". Der immer mal wieder "leicht überforderte" Kuh-Experte mit dem spitzbübischen Grinsen ist sich seiner Sache aber noch nicht ganz sicher. Da helfen auch die zuckenden Schultern der Schwester und des Schwagers nicht weiter.

Mit der geschrubbten Kuh zum Bahnhof

Bei Pferdewirtin Loretta startet die Hofwoche mit einer imposanten Schaftreiberei. Mit ihren beiden wohlerzogenen Hütehunden an der Leine hat die Bäuerin alles im Griff. Da kommen die beiden Hofherren Michael und Sascha aus dem Staunen nicht mehr raus: "Das war schon ziemlich beeindruckend", schwärmt Hobby-Sprücheklopfer Sascha. Auch Spätstarter Michael K. steigt endlich ins Rennen um das perfekte Liebesglück ein und lässt gleich zu Beginn keinen Zweifel daran aufkommen, dass er nicht als Letzter durchs Ziel marschieren will. "Herzrasen und Schweißausbrüche" begleiten den Fleckviehzüchter zum Bahnhof genauso wie eine auf Hochglanz geschrubbte Empfangskuh.

Jan Hendrik ist sichtlich beeindruckt als er das vierbeinige Abhol-Kommando entdeckt: "Ich war noch nie mit einer Kuh spazieren", erklärt der gebürtige Südafrikaner. Kurz darauf bedarf es im schweißgebadeten Bergischen Land bereits einer ersten Abkühlung. Mit zwei Wasserschläuchen bewaffnet gehen Michael und Jan aufs Ganze: "Mein Schlauch ist länger!", trompetet der Hofherr. Jan Hendrik kontert mit einem lasziven Lächeln im Gesicht: "Das weißt du doch nicht!", so der Gast. Spätestens jetzt ist klar: Auf dem Hof des 27-Jährigen könnte es in den nächsten Tagen noch richtig heiß hergehen.