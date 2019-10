"Bachelor in Paradise" geht los

"Bachelor in Paradise" geht los "Willst du mein Tinky Winky sein?" Von Kai Butterweck

Ein paar Sträuße Rosen, ganz viel Alkohol und jede Menge fummelbereite Singles aus dem Trash-TV-Archiv: Willkommen zu einer neuen Staffel von "Bachelor in Paradise"!

Ur-Bachelor Paul Janke liegt am Strand von Koh Samui in einer Hängematte und wird von Albträumen geplagt. Immer wieder stören verzerrte Bilder von sich ankeifenden ehemaligen Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten seinen wohlverdienten Schlaf. Nur allzu gerne würde man den sympathischen Blondschopf von seinen Qualen erlösen und ihm mitteilen, dass das traumatisierende Szenario nichts mit der Realität zu tun hat.

Aber das geht leider nicht – denn die Wahrheit ist schrecklich und gemein. Soll heißen: Pauls vermeintliche Albträume entpuppen sich als Vorab-Previews einer Tollhaus-Gegenwart, aus der es kein Entkommen gibt.

Treffen der Aussortierten und Gescheiterten

Ex-Bachelor Janke mimt den Barkeeper.

Ja, sie sind tatsächlich alle wieder auf einem Haufen: die Aussortierten, die Gescheiterten und all jene, die sich für eine begrenzte Zeit im Trash-TV-Rampenlicht für nichts zu schade sind. Und der arme Paul darf sie alle bedienen: als Barkeeper hinter einem thailändischen Irgendwo-im-Nirgendwo-Strand-Tresen.

Der erste, der im Paradies aufschlägt und den Drang nach einem fruchtigen Cocktail verspürt, ist Frohnatur Filip. Der Hamburger Viertliga-Rapper bleibt aber nicht lange alleine. Nach und nach finden sich immer mehr bekannte und weniger bekannte Trash-TV-Gestalten in der Strand-Villa ein – darunter Trulla-Barbie Jade, Kampfsport-Bunny Isabell und "Ex-Arschloch" Marco.

"Ex-Arschloch" deswegen, weil Marco der Meinung ist, er habe sich seit seinem letzten Popp-Fauxpas gebessert. Das sieht Meike allerdings etwas anders. Die ist mittlerweile auch anwesend und hinsichtlich ihrer ganz persönlichen Marco-Vergangenheit noch ziemlich angepisst. Und plötzlich ist auch schon richtig Feuer unterm Dach.

Marco hat die Arschkarte deluxe

Es sind noch nicht alle Besucher mit dem Kofferauspacken fertig, da steht einer schon mit dem Rücken zur Wand. Marco wird von Meike als der "Typ, der mich mal beim Sex fotografieren wollte" an den Pranger gestellt. Marco hat da ganz andere Erinnerungen am Start. Aber die interessieren erstmal niemanden so richtig. Arschkarte deluxe!

Marco und Meike sind aber nicht die einzigen Liebestollen mit einer gemeinsamen Vergangenheit. Auch Model Michi und Blond-Struppi Michelle hatten im Schatten ihrer Trash-TV-Karriere schon mal "näheren Kontakt". Und auch hier gehen die Wahrnehmungen etwas auseinander. Während Michelle immer noch schmachtet, hat Michi längst abgeschlossen.

Real-Life-Kino für Hartgesottene

Kandidatin Meike (l.) hat schon jetzt viel zu erzählen.

Der perfekte Nährboden für Eifersuchtsdramen markiert für andere das ideale Fundament für erste Promille-Liebeleien. Völlig ungehemmt und zügellos züngeln Jade und Neuzugang Serkan im Pool herum. Und Serkan ist sogar noch zu viel mehr bereit: "Willst du mein Tinky Winky sein?", fragt Jade mit lallendem Akzent. Serkan grinst und genießt. Der ebenfalls gerade erst eingetroffene Eddy begleitet das feuchtfröhliche Szenario mit spirituellem Hang-Drum-Klopfgeblubber. Teletubby-Soft-Porno unter der Sonne Thailands: Real-Life-Kino für Hartgesottene.

Zu später Stunde ist dann endlich die komplette erste Kandidaten-Fuhre versammelt. Am Strand suchen Marco und Michelle funkelnde Sterne. Das Sternzeichen-ABC wird erweitert. Schubkarre, Leiter, Palme, Krabbe: Hier und heute hat alles seine Daseinsberechtigung.

Spätestens als "Aquaman" Cornelis den Fluten entsteigt und die ersten Staffel-Rosen durchs Bild huschen, klopft sich der Trash-TV-Gourmet daheim vor dem Bildschirm freudig jauchzend auf die Schenkel. Endlich geht es unter dem Alles-ist-erlaubt-Banner wieder in die Vollen. Auf dass sie sich in den kommenden Wochen lieben und verbal schlagen. Lieber Paul, ein Mai Tai bitte!

"Bachelor in Paradise" ist jederzeit auch bei TVNOW abrufbar

Weitere Informationen zur Sendung gibt es auch bei RTL.de