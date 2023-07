Eine Wanne ohne Wasseranschluss, von Klatsch und Tratsch besessene Nachbarn und das große Zittern bei der ersten Jury-Bewertung: Beim "Wettkampf in 4 Wänden"-Start müssen Yvonne Woelke und Peter Klein große Hürden nehmen.

Irgendwo im Nirgendwo der Republik steht ein renovierungsbedürftiges Wohnhaus, das sehnsüchtig auf einen neuen Anstrich wartet. Dem Hilferuf folgend haben sich vier Hobby-Handwerker-Paare dazu bereit erklärt, alles stehen und liegen zu lassen und befeuert von der Aussicht auf 50.000 Euro tatkräftig anzupacken. Mit dabei sind die beiden Vollbart-Kumpels Julian und David, Reality-TV-Sternchen Sandra und Mama Ines, Lidl-Filialleiter Marcel und Gattin Nadja, sowie die in den vergangenen Monaten von einem Gossip-Gipfel zum nächsten hüpfenden Yvonne und Peter.

"Wettkampf in 4 Wänden" im TV "Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Zudem ist die jeweilige Folge schon eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

"Sind das die, die ich denke, die es sind?", will Sandra kurz vor Drehbeginn noch schnell wissen. Ja, es sind tatsächlich Yvonne Woelke und Peter Klein. "Wir sind nur gute Freunde", versuchen Yvonne und Peter sogleich jeden Anflug von Neugierde im Keim zu ersticken. Der vermeintlich unklare Beziehungsstatus des Promi-Zweiers ist aber nur ein unterhaltender Eckpfeiler des Bau-Challenge-Formats "Wettkampf in 4 Wänden". Mindestens ebenso interessant sind die kreativen Bau-Praktiken der vier Paare, die sich am Ende einer jeden Renovierungsphase (den Anfang macht das Badezimmer) dem Urteil einer fachkundigen Jury (Detlef Steves, Kristina Ströh und Alexander Pieper) stellen müssen.

"Dachte, das wäre so eine kleine Bumshöhle"

Wer am Ende einer Arbeitswoche die wenigsten Jury-Punkte erhält, der muss seine Koffer packen und das Feld für ein neues Paar räumen. Als erstes wieder nach Hause will natürlich niemand - und so legen sich die Kandidaten gleich so richtig ins Zeug. "Ich dachte, das wäre so eine kleine Bumshöhle", staunt Sandra über die Größe der Wohnung. Nix da, "size does matter" lautet das Motto - und mit dem Badezimmer geht's los.

Nicht nur bei Klein und Woelke rauchen die Köpfe. (Foto: RTL / Good Times)

Die Köpfe aller Anwesenden rauchen bereits vor dem ersten Dübelloch. Die smarten Nadja und Marcel entscheiden sich für die Vliestapete-Variante und einen Boden aus selbstklebenden Vinylplatten. Sandra und Ines schwören auf Fischgrätenfliesen und ein optisches Flammenspiel neben dem Waschbecken. Heizungskesselmonteur David und Holzverarbeiter Julian setzen auf dunkle Farben und eine urige Holz-Optik. Fehlen noch Yvonne und Peter. Die beiden Promis haben gleich mit zwei Herausforderungen zu kämpfen. Zum einen wäre da Peter, der gelernte Maler und Lackierer, der sich umgeben von vertrauten Materialien natürlich keine Blöße geben will. Und dann wäre da natürlich auch noch die seit Beginn des Ganzen durchs Haus geisternde Beziehungsfrage, die vor allem Neugierde-Prinzessin Sandra am liebsten so schnell wie möglich geklärt hätte.

Yvonne und Peter sind "nur Freunde"

Yvonne und Peter bleiben dabei: "Wir verbringen einfach nur gerne Zeit miteinander", hält sich Peter gekonnt bedeckt. Nach dem ersten Duschgang in hellhörigen Feuchtraum-Containern will Sandra dann aber doch entlarvende Geräusche gehört haben: "Die haben da rumgestöhnt. Da lief was!", ist sich die blonde Influencerin sicher. Schnell klärt sich aber auf, dass Peter ("So langsam nervt mich das Thema echt!") und Yvonne in verschiedenen Containern geduscht haben.

"Hot oder Schrott"-Legende Detlef Steves (l.), Retail Design Consultant Kristina Ströh und Architekt Alexander Pieper bilden die Jury. (Foto: RTL / Good Times)

Das Boulevard-Paar versucht sich auf die Arbeit zu fokussieren. Ein paar schnieke Fliesen, eingestreute farbliche Stilbrüche und eine elegante Badewanne ohne Wasseranschluss sollen am Ende den Unterschied machen. So langsam nähert sich das erste Bau-Abenteuer dem Ende. Der Beziehungsstatus von Yvonne und Peter scheint nur noch in Sandras Fantasie eine Rolle zu spielen. Dann gibt es aber doch noch ein Leckerli für die ausgehungerten Beobachter. Peters lüsterner Schlag auf Yvonnes Hinterteil sorgt für ein Raunen vor den Bildschirmen. Von den anderen Kandidaten hat (leider) keiner etwas mitbekommen. Aber: Wer die Hand so zum Gesäß einer "guten Freundin" führt, dem kann man auch durchaus andere Absichten unterstellen.

Die Kurve gekriegt

Ob und wie es mit "Touchy"-Peter und seiner verschwiegenen aber scheinbar nicht gänzlich abgeneigten Yvonne weitergeht, erfahren die Zuschauer dann in der nächsten Folge. Dank diverser "Designmängel" und einer flambierten Waschbeckenarbeitsfläche ("Die lädt eher zum Currywurst machen ein", O-Ton Detlef), rutschen Sandra und Ines im Jury-Ranking weit ab. So sichern sich Peter und Yvonne am Ende der ersten Woche den rettenden dritten Platz hinter Julian und David und den beiden "Badezimmer"-Siegern Marcel und Nadja. "Noch einmal die Kurve gekriegt", bringt es Yvonne treffend auf den Punkt.