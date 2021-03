Dass sich das Coronavirus wieder rasant ausbreitet, unterfüttern neue Daten der Labore. Das Netzwerk Akkreditierte Labore in der Medizin meldet steigende Positivraten bei Corona-Tests - bei steigender Testzahl.

Der Anteil positiver Corona-Tests am Gesamt-Testaufkommen ist in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. Wie Daten des Netzwerks Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) zeigen, wuchs dieser in der vergangenen Woche auf 8,3 Prozent. In der Vorwoche war es laut einer Mitteilung noch ein Prozentpunkt weniger gewesen. Zugleich wurden mehr Tests durchgeführt. In der zurückliegenden elften Kalenderwoche waren es knapp 1,2 Millionen, etwa 100.000 mehr als in den sieben Tagen davor. Steigende Werte sind ein Hinweis darauf, dass sich das Coronavirus weiter rasant ausbreitet und wachsende Zahlen bei den gemeldeten Neuinfektionen nicht entscheidend auf vermehrte Testungen zurückgehen.

Vom ALM-Vorsitzenden Michael Müller hieß es, Kontaktreduktion, Abstand halten, Maske tragen, Lüften und die Corona-Warnapp blieben die wirksamsten Mittel gegen eine Ausbreitung von Sars-CoV-2 - neben dem "forcierten Impfen und der konsequenten Umsetzung der Nationalen Teststrategie". Es sei wichtig, Kontakte freiwillig zu reduzieren und auf Reisen zu verzichten. "Wenn wir jetzt noch ein paar Wochen durchhalten, forciert geimpft wird und bestehende Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte mit Sars-CoV-2-Antigentests begleitet werden, dann haben wir gute Chancen auf eine deutliche Abmilderung der aktuellen Infektionswelle", wird ALM-Vorstand Wolf Kupatt in der Mitteilung zitiert.

Das Vorstandsmitglied Evangelos Kotsopoulos sagte demnach, es sei wichtig, dass die Ergebnisse von Antigen-Tests in die Statistik einflössen. "So können wir das Pandemiegeschehen wirklich im Blick und dann auch unter Kontrolle behalten." Für die aufwendigen PCR-Tests, mit denen positive Schnelltest-Ergebnisse überprüft werden können, gebe es weiterhin ausreichende Kapazitäten.

Den ALM gehören mittlerweile 175 Labore an. Noch genaueren Aufschluss über die Positivrate bei Corona-Tests dürften Zahlen des Robert-Koch-Instituts geben, die diese voraussichtlich am Mittwoch vorlegen wird. Dort sind 250 Labore angeschlossen.