Russland lässt den weltweit ersten Corona-Impfstoff zu. Präsident Putin verkündet die Freigabe des Gesundheitsministeriums im Staatsfernsehen. Das Mittel hat das Moskauer Gamaleja-Institut entwickelt. Auch Putins Tochter soll es bereits erhalten haben. International gibt es jedoch erhebliche Zweifel an Sicherheit und Wirksamkeit.

Als erstes Land der Welt lässt Russland einen Corona-Impfstoff zu. Das Mittel, das das Moskauer Gamaleja-Institut entwickelt hatte, habe die Freigabe des Gesundheitsministeriums erhalten, sagte Präsident Wladimir Putin im Staatsfernsehen. Seine Tochter sei bereits geimpft worden. Er hoffe, dass die Massenproduktion bald gestartet werden könne.

Der Impfstoff wurde damit nach weniger als zwei Monaten Erprobung am Menschen zugelassen. Derzeit befinden sich weltweit mehr als 200 Covid-19-Impfstoffkandidaten in der Entwicklung, davon mehr als 20 in klinischen Studien am Menschen. Die Arbeit an einer Impfung ist nicht nur ein wissenschaftlicher und finanzieller Kraftakt, es geht auch um politisches Prestige.

Bisher waren Experten, etwa vom deutschen Paul-Ehrlich-Institut (PEI), davon ausgegangen, dass ein Impfstoff frühestens Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres fertig werden könnte. Das liegt unter anderem daran, dass Impfstoffe verschiedene Erprobungsstufen durchlaufen. Dem Vernehmen nach wurde in Russland auf die dritte und entscheidende Erprobungsstufe verzichtet. International waren schon nach den ersten russischen Ankündigungen Zweifel laut geworden, ob der russische Impfstoff ausreichend sicher sei. Der Impfstoff wurde bisher nur an wenigen Menschen getestet, ihn in einem so frühen Stadium zuzulassen, widerspricht internationalen Kriterien.

Übers Knie gebrochen?

Auch der Epidemiologe Prof. Dr. Timo Ulrichs äußerte bei ntv/RTL erhebliche Bedenken. "In der zweiten Phase testet man noch an relativ kleinen Gruppengrößen, das wird jetzt etwas übers Knie gebrochen", so Ulrichs. "Da wäre ich zurückhaltend, was die Aussagen über die Daten angeht." Ein Impfstoff könne nicht "mal eben einfach so" zugelassen werden. Er müsse härtere Kriterien erfüllen als ein neues Arzneimittel. "Die Daten müssen verlässlich sein. Und deshalb müssen die größeren Studien der Phase drei verlässlich durchgeführt werden."

Schon in der vergangenen Woche kündigte Russlands Vize-Ministerpräsidentin für Bildung, Gesundheit und Sozialpolitik, Tatjana Golikowa an, dass ihr Land noch im August einen Impfstoff zulassen werde. Golikowa hatte bei ihrer Zeitplanung lediglich eingeschränkt, dass klinische Erfolge mit etwa 1600 Probanden erfolgreich sein müssten. Im September könnte der Impfstoff dann bereits produziert werden.

Gesundheitsminister Michail Muraschko verkündete dann am Montag, dass Gamaleja die klinischen Versuche mit dem Impfstoff abgeschlossen habe. Russland will demnach bereits im Oktober mit der ersten Massenimpfkampagne gegen das Coronavirus beginnen. Ärzte und Lehrer sollten als Erste geimpft werden.