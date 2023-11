Mit der nach ihm benannten Talkshow erreicht Hans Meiser bei RTL teilweise Marktanteile von mehr als 40 Prozent. Zuletzt versucht sich der langjährige TV-Moderator wieder im Radio. Die von ihm mitgegründete Welle muss jedoch kurz nach Sendestart seinen Tod verkünden.

Talk-Legende Hans Meiser ist tot. Der norddeutsche Radiosender Wellenrausch teilt mit, dass Meiser bereits in der vergangenen Woche im Alter von 77 Jahren unerwartet in der Nähe von Scharbeutz (Schleswig-Holstein) an Herzversagen gestorben sei. Der Fernsehjournalist hatte den Sender erst im Oktober zusammen mit Medienmanager Harald Thoma gegründet.

Meiser gilt als Erfinder der täglichen Nachmittags-Talkshow. Die nach ihm benannte Sendung "Hans Meiser" startete am 14. September 1992 auf RTL und erreichte in den 90er-Jahren einen Marktanteil von bis zu 40 Prozent. Mit seinen Gästen - nahezu ausschließlich Nicht-Prominente - sprach er oft über deren Alltagsprobleme oder spezielle Lebenssituationen. Bis zur Einstellung der Sendung 2001 wurden 1700 Folgen der Talkshow ausgestrahlt. Bekannt wurde Meiser außerdem als Moderator der Sendung "Notruf", bei der echte Notfälle und Rettungseinsätze nachgespielt wurden. 2010 wurden seine Verträge mit RTL nicht mehr verlängert.

Ab 2015 trat Meiser regelmäßig in der Rubrik "Der kleine Mann" in der ZDF-Show von Jan Böhmermann auf. 2017 übernahm Meiser in derselben Sendung zudem gelegentlich die Rolle des fiktiven deutschen Bundespräsidenten Hans-Meiser Steinmeiser. Die Produktionsfirma Bildundtonfabrik setzte die Zusammenarbeit mit Meiser jedoch im Mai 2017 aus, als bekannt wurde, dass er für das Onlineportal Watergate.tv, das rechtspopulistische Verschwörungstheorien verbreitet, Werbespots eingesprochen hatte.

Zuletzt ging es für den TV-Moderator zurück ins Radio: Am 29. Oktober ging er mit Radio Wellenrausch auf Sendung. Der Hörfunksender mit Sitz in Lübeck hat eine DAB+-Frequenz für Schleswig-Holstein und Hamburg und wird auch im Internet gestreamt. "Wir hoffen, dass die Zuhörer sagen: 'Oh, endlich mal etwas, was ein bisschen anders ist als das, was die vielen anderen machen'", sagte Meiser zum Sendestart der Welle. "Wir wollen Radio machen, das die Menschen umfängt." Nach Angaben des Senders hinterlässt Meiser eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder.

Seine journalistische Karriere hatte der im niedersächsischen Bad Rothenfelde geborene Meiser beim Radio begonnen. Zum Start des deutschen Privatfernsehens 1984 wechselte er zum TV und war bei RTL bis 1992 "Anchorman" der Hauptnachrichtensendung "7 vor 7", die später in "RTL aktuell" umbenannt wurde.