Seit sechs Tagen fehlt vom russischen General Surowikin jeden Spur. Ein Bericht legt nahe, dass er vorab vom Aufstand der Söldnertruppe Wagner wusste und beim russischen Präsidenten Putin in Ungnade gefallen ist. Dafür spricht eine mögliche VIP-Mitgliedschaft in der Privatarmee.

Der russische General Sergej Surowikin war möglicherweise enger mit der Söldner-Truppe Wagner verbandelt als bislang bekannt. CNN berichtet, dass der Top-Militär ein geheimes VIP-Mitglied der Privatarmee von Jewgeni Prigoschin war. Dies sollen Dokumente belegen, die CNN zufolge vom Dossier Center beschafft wurden. Das russische Exilmedium wird vom früheren Oligarchen und heutigen Oppositionellen Michail Chodorkowski finanziert.

Demnach ist Surowikin seit 2018 VIP-Mitglied der Söldnertruppe. Damals sei ihm die entsprechende Wagner-Registrierungsnummer zugeteilt worden. Der General ist der stellvertretende Kommandeur des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine und wegen seines martialischen Vorgehens im Syrien-Krieg auch "General Armageddon" genannt.

CNN zufolge sind neben Surowikin mindestens 30 hochrangige Militärs und Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes VIP-Mitglieder von Wagner. Ihre Identität ist öffentlich nicht bekannt. Geld sollen sie für ihre Mitgliedschaft nicht erhalten haben. Nachfragen hat die Söldnertruppe laut CNN nicht beantwortet.

Wo steckt "General Armageddon"?

Surowikin wurde zuletzt am vergangenen Samstag in der Öffentlichkeit gesehen. Am Tag des Wagner-Aufstands wurde ein Video veröffentlicht, in dem der General an Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin appelliert, die Meuterei gegen die russische Militärspitze in Moskau zu beenden.

Die "New York Times" hatte anschließend berichtet, Surowikin sei vorab über die Pläne von Wagner informiert gewesen. Zudem gebe es auch Anzeichen, dass auch andere russische Generäle Prigoschin unterstützt haben könnten. Die Kriegsblogger des bekannten russischen Militärblogs Rybar berichtete zuletzt von einer "massiven Säuberungswelle in den Reihen der russischen Streitkräfte". Demnach wurde Surowikin vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB verhört. Unbestätigten Berichten zufolge soll er derzeit im Moskauer Internierungslager Lefortowo festgehalten werden. Der Kreml schweigt zu seinem Schicksal.