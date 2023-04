Berlusconi offenbar an Leukämie erkrankt

Berlusconi hatte in jüngerer Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Am Mittwoch wird Italiens ehemaliger Ministerpräsident Berlusconi in eine Intensivstation eingeliefert - offiziell wegen Atemproblemen. Einem Insider zufolge ist bei dem 86-Jährigen nun Leukämie diagnostiziert worden. Sein Zustand soll stabil sein.

Bei Italiens ehemaligem Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ist einem Insider zufolge Leukämie diagnostiziert worden. Die mit der Angelegenheit vertraute Person bestätigte damit eine Meldung der Zeitung "Corriere della Sera". Eine Stellungnahme aus dem Umfeld Berlusconis lag zunächst nicht vor. Der 86-Jährige war am Mittwoch mit Atemproblemen auf der Intensivstation eines Mailänder Krankenhauses eingeliefert worden.

Laut Italiens Außenminister Antonio Tajani ist Berlusconis Zustand aber stabil. Tajani, der Vizechef von Berlusconis Partei Forza Italia, sagte im italienischen Fernsehen, er habe mit dem Arzt des 86-Jährigen telefoniert. Berlusconi habe demnach eine "ruhige Nacht" verbracht.

Berlusconis lange Krankenakte

In jüngerer Vergangenheit hatte Berlusconi, eine der wichtigsten Figuren der europäischen Politik der vergangenen Jahrzehnte, mehrfach mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Immer wieder wurde der langjährige Regierungschef ins Krankenhaus eingeliefert, zuletzt in der vergangenen Woche - offiziellen Angaben zufolge für Kontrolluntersuchungen.

Im April 2021 verbrachte er wegen der Folgen einer 2020 erlittenen Corona-19-Infektion mehr als drei Wochen im Krankenhaus. 2016 war der Multimilliardär am offenen Herzen operiert worden, 2019 wegen eines Darmverschlusses.

Berlusconi hat das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen dominiert - nicht nur als Politiker, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand. Er war zwischen 1994 und 2011 dreimal Ministerpräsident. Zuletzt erregte der seit Jahren mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin befreundete Berlusconi mehrfach mit pro-russischen Aussagen zum Ukraine-Krieg internationale Aufmerksamkeit - und brachte damit die als entschlossene Unterstützerin Kiews auftretende Meloni in Verlegenheit.