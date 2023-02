CDU gewinnt von fast überall Wähler - FDP gibt beinahe an alle ab

Viele neue Nichtwähler CDU gewinnt von fast überall Wähler - FDP gibt beinahe an alle ab

Die CDU gewinnt die Berliner Wiederholungswahl und kann dabei bei fast allen Mitbewerbern neue Unterstützer einsammeln. Das bislang regierende Bündnis aus SPD, Grünen und Linke kann hingegen mehr als 120.000 frühere Wähler nicht mehr überzeugen, ihre Stimme überhaupt abzugeben.

Die CDU hat bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin von allen anderen Parteien Stimmen gewonnen - aber auch einige frühere Anhänger an das Lager der Nichtwähler verloren. Der ARD-Analyse zur Wählerwanderung zufolge entschieden sich 52.000 frühere Wählerinnen oder Wähler der SPD dieses Mal für die CDU, von der FDP kamen 29.000 Stimmen. 23.000 ehemalige CDU-Wähler gingen diesmal nicht zur Wahl.

Bei der SPD sah das Bild gemischt aus. Während sie an die CDU und auch an die AfD Stimmen verlor, gewann sie frühere Wähler von Grünen, Linken und FDP für sich. 54.000 Menschen, die 2021 noch SPD gewählt hatten, wählten diesmal gar nicht.

Die Grünen gewannen nur von der Linkspartei 5000 Stimmen dazu, an alle anderen Parteien verloren sie Wähler. 31.000 ehemalige Grünen-Anhänger wählten gar nicht. 2000 von ihnen wählten diesmal FDP.

An alle anderen Parteien gab die FDP dagegen Stimmen ab, die meisten an die CDU. 25.000 frühere FDP-Wähler wurden zu Nichtwählern.

Die Linke verlor Wähler an alle anderen Kräfte außer an die FDP, besonders viele an die CDU - nämlich 10.000. 40.000 ehemalige Linken-Anhänger wählten diesmal nicht.

Auch die AfD verlor an das Lager der Nichtwähler, nämlich 26.000. An die CDU gab sie 5000 Stimmen ab, gewann aber einige frühere Wähler von SPD, Grünen und Linken.