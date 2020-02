Vor der Ermordung mehrerer Menschen in Hanau hinterlässt der mutmaßliche Täter ein Bekennerschreiben. Dies legt eine ausländerfeindliche Gesinnung nahe. Deshalb bearbeitet nun der Generalbundesanwalt den Fall.

Nach mehreren Gewalttaten mit vielen Toten in Hanau hat der Generalbundesanwalt bereits in der Nacht die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen. Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Medienberichten zufolge soll ein Bekennerschreiben des mutmaßlichen Täters Hinweise auf eine ausländerfeindliche Motivation offenbart haben.

In der hessischen Stadt waren am Mittwochabend neun Menschen an zwei verschiedenen Orten erschossen worden. Stunden nach dem Verbrechen entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung. Dort fanden Spezialkräfte auch noch eine weitere tote Person. Insgesamt kamen damit elf Menschen am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag ums Leben. Außerdem wurden mehrere Menschen verletzt. "Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter", schrieb die Polizei auf Twitter.

Der Täter hatte am Mittwochabend gegen 22 Uhr zuerst eine Shisha-Bar am Heumarkt im Westen von Hanau angegriffen. Dort seien mehrere Menschen erschossen worden, teilte die Polizei mit. Ein dunkler Wagen sei von dort davongefahren. Danach wurden vor einer weiteren Shisha-Bar am Kurt-Schumacher-Platz im rund zwei Kilometer weiter westlich gelegenen Stadtteil Kesselstadt weitere Menschen erschossen. Eine mögliche dritte Schießerei im Stadtteil Lamboy bestätigte sich nicht.

Nach der Tat wurden nach Informationen aus Sicherheitskreisen ein Bekennerschreiben sowie ein Video des mutmaßlichen Täters gefunden. Beides werde nun ausgewertet. Bei Twitter rief die Polizei dazu auf, keine Videos oder Nachrichten aus unbekannten Quellen zu verbreiten. "Spekulationen helfen uns nicht weiter", erklärte das Polizeipräsidium Südosthessen.

"Dass sowas hier passiert, ist unvorstellbar. Wie in einem Film, wie ein Amoklauf, überall Blut, überall lagen Menschen. Alle waren schockiert", sagte der Sohn eines Kioskbesitzers zu RTL. Sein Vater besitze zwei Läden, die sich jeweils neben den Tatorten befinden. Demnach seien unter den Toten zwei Mitarbeiter des Kiosks.

Die zum Main-Kinzig-Kreis gehörende Stadt Hanau liegt rund 20 Kilometer östlich von Frankfurt/Main und hat etwa 100.000 Einwohner. Zur Unterstützung der hessischen Polizei waren auch Beamte aus Bayern im Einsatz.