Wer mit wem an der Weser? Koalitionsrechner zur Bremen-Wahl

Die Sozialdemokraten liegen bei der Bürgerschaftswahl in Bremen vorn: Der amtierende Bürgermeister Bovenschulte kann das bisherige Regierungsbündnis mit Grünen und Linken wohl fortsetzen. Welche Koalitionen wären rein rechnerisch in Bremen möglich?

Der bisherige und wohl auch künftige Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat nach dem Wahlsieg seiner SPD bei der Bürgerschaftswahl im Land Bremen von einem "grandiosen Ergebnis" gesprochen. "Die Nummer eins in Bremen, das sind wir", rief Bovenschulte seinen Anhängern zu.

Die Prognosen nach Schließung der Wahllokale sehen die SPD in Bremen deutlich vor der CDU. Die SPD könnte die bisherige Koalition mit Grünen und Linken fortführen, aber auch eine Regierung mit der CDU bilden. Ein Blick auf den ntv.de Koalitionsrechner:

Die SPD in Bremen sei zurück, verkündete Bovenschulte mit Blick auf die ersten Prognosen zum Wahlergebnis. Bei der Bürgerschaftswahl im Mai 2019 vor vier Jahren war die SPD nur zweitstärkste Kraft geworden und in einer sozialdemokratischen Hochburg hinter die Christdemokraten zurückgefallen. Nur weil sich die Grünen in Bremen 2018 letztlich gegen eine Jamaika-Koalition entschieden, konnte die SPD trotz Wahlschlappe doch noch die Landesregierung stellen.

Der Sozialdemokrat Bovenschulte führt den Bremer Senat seitdem mit einer Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei. Bremen wurde seit Gründung der Bundesrepublik bisher immer von der SPD regiert.

Für die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot in Bremen würde es den Prognosen zufolge auch dieses Mal reichen. Die SPD käme in der Bürgerschaft auf 27 bis 28 Sitze, die Grünen auf elf bis zwölf, die Linke auf neun bis zehn. Die CDU bekäme 23 bis 24 Mandate, die FDP fünf und die rechtspopulistische Lokalpartei Bürger in Wut (BiW) zehn. Rechnerisch möglich wäre auch eine große Koalition aus SPD und CDU.