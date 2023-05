"Gamechanger" in Großoffensive

Lange hat die Ukraine darum gebeten, nun hat Großbritannien offenbar die versprochenen Langstreckenraketen vom Typ Storm Shadow geliefert. Damit können sogar Ziele auf der von Russland annektieren Halbinsel Krim erreicht werden.

Großbritannien hat der Ukraine wie angekündigt Raketen mit größerer Reichweite geliefert. Die Geschosse vom Typ Storm Shadow könnten Ziele auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim erreichen. Verteidigungsminister Ben Wallace bestätigte die Lieferung im britisches Parlament.

Premierminister Rishi Sunak hatte die Lieferung bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Februar angekündigt. Die luftgestützten Raketen, die von Großbritannien und Frankreich gemeinsam entwickelt wurden, haben laut CNN eine Reichweite von mehr als 250 Kilometern. Ein ranghoher US-Militär nannte die Waffe auch mit Blick auf die geplante ukrainische Großoffensive einen "Gamechanger".

Ein westlicher Regierungsvertreter sagte dem Sender, die Ukraine habe Großbritannien versichert, die Storm Shadow nur innerhalb ihres eigenen völkerrechtlich anerkannten Territoriums einzusetzen und nicht gegen Ziele in Russland. Moskau behauptete mehrfach, die Ukraine habe ihre selbst entwickelte Boden-Boden-Rakete Hrim 2 gegen Ziele auf der Krim eingesetzt. Diese Raketen haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Britische Truppen haben die Storm Shadow unter anderem im Irak und gegen die Terrormiliz IS in Syrien eingesetzt.