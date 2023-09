In einer TV-Debatte macht CDU-Chef Merz ein drastisches Bild auf: Abgelehnte Asylbewerber würden beim Arzt neue Zähne bekommen, während deutsche Bürger auf Termine warten müssten. Grünen-Chefin Lang wirft ihm daraufhin vor, eines Volkspartei-Vorsitzenden unwürdig zu sein.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat die Bundesregierung mit einem drastischen Vergleich zur Eindämmung der irregulären Migration aufgefordert. "Die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen", sagte Merz im "Welt-Talk" des Fernsehsenders Welt.

"Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was Sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land", fügte er an die Parteivorsitzenden von SPD und Grünen, Lars Klingbeil und Omid Nouripour, gerichtet hinzu. "Wir müssen uns über die Pull-Faktoren (Sog-Faktoren) hier in Deutschland unterhalten (...). Die gibt es, und zwar massiv, so dass die Leute in der großen Zahl hierherkommen", erklärte Merz.

Grünen-Chef Nouripour wies die Vorwürfe zurück. "Wenn wir uns alle bescheinigen, dass wir das Abendland zerstören, kommen wir nicht weiter." Merz erwiderte: "Bis jetzt ist es aber so." SPD-Chef Klingbeil riet unterdessen, "populistische Töne" aus der Debatte herauszuhalten. Die sprachlichen Bilder, die Merz zeichne, trugen dazu bei, "dass diejenigen stärker werden, die wir nicht stark haben wollen in diesem Land".

Etwa vier Fünftel der Ausreisepflichtigen geduldet

Auch die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang widersprach dem CDU-Chef. "Friedrich Merz spielt ganz bewusst Gruppen gegeneinander aus, verbreitet dabei Falschinformationen. So wird kein einziges Problem gelöst, aber Hass geschürt. Das ist einem Vorsitzenden einer Volkspartei unwürdig", schrieb sie auf der Plattform X, vormals Twitter.

Eine Anfrage der Linkspartei an die Bundesregierung hatte einem Bericht zufolge zu Beginn des Monats ergeben, dass laut Ausländerzentralregister bis zum 30. Juni insgesamt 279.098 Menschen als ausreisepflichtig gelten. Erstmals seit zehn Jahren sei somit die Zahl der Ausreisepflichtigen wieder gesunken, und zwar um acht Prozent - auch infolge des neuen Chancen-Aufenthaltsrechts der Ampel-Koalition, hieß es.

Etwa vier Fünftel der Ausreisepflichtigen hätten eine Duldung, weil die Betroffenen nicht abgeschoben werden können, etwa wegen der Lage im Herkunftsland, aus rechtlichen oder humanitären Gründen. Bei vielen Geduldeten ist der Regierungsantwort zufolge keine Abschiebung geplant, etwa wenn eine Ausbildung oder Beschäftigung aufgenommen wurde. Bei etwa einem Viertel fehlen den Angaben zufolge die Reisedokumente, aber nur weniger als zehn Prozent der Geduldeten (knapp 21.000 Menschen) werde seitens der Ausländerbehörden unterstellt, dass sie ihre Abschiebung verhindern.

Merz' Behauptung, abgelehnte Asylbewerber ließen sich "die Zähne neu machen" lässt sich schwer mit geltender Rechtslage in Einklang bringen. Zwar haben auch abgelehnte Asylbewerber Zugang zum deutschen Gesundheitssystem - allerdings nur eingeschränkt. Laut Asylbewerberleistungsgesetz beschränkt sich die Behandlung auf die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände. Eine Versorgung mit Zahnersatz gibt es demnach nur, wenn sie "im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist".