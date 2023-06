Wagner-Söldner sitzen während ihres Aufstandes in Rostow am Don auf einem Panzer.

Nach dem Aufstand gegen den Kreml soll die Söldnertruppe Wagner ihre Militärausrüstung an die reguläre russische Armee übergeben. Die Vorbereitungen dafür seien im Gange, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Die "schwere" Militärausrüstung der Söldnertruppe Wagner wird nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums der russischen Armee übergeben. "Vorbereitungen sind im Gange, um das schwere Militärgerät von Wagner an die aktiven Einheiten der Streitkräfte der Russischen Föderation zu übergeben", teilte das Ministerium in einer Erklärung mit.

Die Wagner-Söldner hatten am Wochenende einen Aufstand gegen die Militärführung in Moskau gestartet, der aber nach rund 24 Stunden abgebrochen wurde. Die Söldner unter ihrem Chef Jewgeni Prigoschin waren von der Ukraine aus in Russland einmarschiert und hatten zunächst das Militärhauptquartier der Armee in Rostow am Don unter ihre Kontrolle gebracht. Danach rückten sie mit schwerem Gerät, darunter Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, Richtung Moskau vor.

Prigoschin hatte die Absetzung der Militärführung in Moskau als Ziel ausgegeben. Nach einer Vermittlung durch den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko brach Prigoschin den Aufstand nach rund 24 Stunden am Samstagabend ab. Er soll nach Angaben des Kreml nun nach Belarus ins Exil gehen.