Drei Terroropfer in Frankreich: Polizei tötet Geiselnehmer in Trèbes

Im südfranzösischen Carcassonne stiehlt ein bewaffneter Mann ein Auto und tötet einen Insassen. In einem Supermarkt im benachbarten Trèbes nimmt er Geiseln. Auch dort gibt es Tote. Sicherheitskräfte machen den bekennenden Islamisten unschädlich.

Die Geiselnahme in einem Supermarkt in Südfrankreich ist beendet. Der Täter sei erschossen worden, teilte Innenminister Gérard Collomb mit. Seinen Angaben zufolge wurde der Täter von Einsatzkräften getötet. Ein zuletzt als einzige Geisel festgehaltener Polizeibeamter sei bei dem Zugriff schwer verletzt worden. Alle anderen Geiseln waren vorher freigekommen.

Der Geiselnehmer soll zuvor mindestens drei Menschen getötet haben. Zunächst habe der bekennende Islamist ein Auto im südfranzösischen Carcassonne gestohlen, dabei einen Insassen getötet und den Fahrer verletzt, hieß es aus Ermittlerkreisen. Danach habe er in der Nähe auf eine Gruppe joggender Polizisten geschossen und einen von ihnen ebenfalls verletzt. Schließlich habe er bei der Geiselnahme in einem Supermarkt im benachbarten Ort Trèbes zwei weitere Menschen getötet.

Berichten zufolge soll der Mann den Supermarkt gegen 11 Uhr betreten und acht Menschen als Geiseln genommen haben. Laut dem Bürgermeister von Trèbes rief er "Allahu Akbar" (Gott ist groß), als er das Gebäude betrat und sprach von Rache für Syrien. Er sei mit Messern, einer Schusswaffe und Handgranaten bewaffnet gewesen. Spezialeinheiten der Polizei waren in dem 5500-Einwohner-Ort im Einsatz, mehrere Hubschrauber überflogen den Tatort.

Laut Innenminister Collomb hatte sich der schwer verletzte Polizist in dem Supermarkt während der Geiselnahme gegen eine andere Geisel eintauschen lassen. Er sprach von einer Heldentat. Der Beamte habe sein Telefon mit einer offenen Verbindung auf einem Tisch in dem Supermarkt liegen lassen, sagte Collomb. So hätten die Einsatzkräfte hören können, was sich im Inneren des Gebäudes abgespielt habe. Als Schüsse fielen, seien sie eingeschritten.

Verbindung zu Pariser Anschlägen

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen marokkanischen Einwanderer handeln. Laut n-tv-Reporter Alexander Oetker ist der Geiselnehmer 1992 geboren. Anderen Berichten zufolge ist er zwischen 30 und 40 Jahre alt. Übereinstimmend heißt es, er sei den französischen Sicherheitsbehörden bereits bekannt gewesen. Unter anderem soll er in Islamisten-Netzwerken unterwegs gewesen und wegen seiner Radikalisierung observiert worden sein. Mehrere Medien berichten, er habe die Freilassung von Salah Abdeslam gefordert, dem einzigen Überlebenden der Pariser Anschläge vom November 2015.

Laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron handelt es sich bei der Tat höchstwahrscheinlich um einen Terroranschlag im Namen des IS. Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel erklärte er, Frankreich habe alle Polizeikräfte in der Region mobilisiert. Premierminister Edouard Philippe befinde sich auf dem Weg nach Trèbes.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge. Vor allem die Attacken von Paris 2015 und Nizza 2016 hatten das Land schwer erschüttert. Seit 2015 sind bei Anschlägen von IS-Anhängern in Frankreich mehr als 240 Menschen getötet worden. Die Behörden sprechen regelmäßig von einer weiterhin hohen Gefahr.

Quelle: n-tv.de