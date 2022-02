Am Mittwochabend hatte der Berliner Senat das Brandenburger Tor in den Farben der Ukraine anstrahlen lassen.

Russlands Präsident Putin kündigt eine Militäroperation in der Ostukraine an, aber russische Angriffe laufen offenbar in der ganzen Ukraine. Der russische UN-Botschafter behauptet, dies sei kein Krieg, sagt aber, Ziel sei die Beseitigung der Regierung in Kiew.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen Angriff auf die Ostukraine angeordnet, er selbst sprach in einer Fernsehansprache von einer "Militäroperation" und begründete dies mit dem von Russland seit langem behaupteten "Völkermord", der dort angeblich geschehe.

Anders als von Putin verkündet richten sich die russischen Angriffe auch gegen Ziele außerhalb des Donbass. Die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete, das Militär greife Ziele in der ganzen Ukraine an.

Kommandozentralen des ukrainischen Militärs in der Hauptstadt Kiew und der Millionenstadt Charkiw würden mit Raketen angegriffen, zitiert die "Ukrainische Prawda" einen Vertreter des ukrainischen Innenministeriums. Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters in Kiew hörten eine Reihe von Explosionen. Der ukrainische Grenzschutz meldete Angriffe mit Artillerie von Belarus aus, wo russische Truppen seit Wochen stationiert sind.

Angriffe auch vom Schwarzen Meer

Laut Interfax greift Russland auch vom Wasser aus an. Es gebe Landungsoperationen der Schwarzmeerflotte im Aswoschen Meer und in Odessa. Auch Odessa liegt nicht in den Separatistengebieten. In der Nähe der "Volksrepublik" Luhansk greifen prorussische Separatisten eine Stadt an, die unter ukrainischer Kontrolle steht, berichten Augenzeugen der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief das Kriegsrecht aus. Russland attackiere "unsere militärische Infrastruktur". Die Bevölkerung forderte er auf, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. In vielen Städten seien Explosionen zu hören. "Wir sind stark. Wir sind zu allem bereit. Wir werden siegen."

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, "die militärische Infrastruktur, Einrichtungen zur Luftverteidigung, Militärflugplätze und die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte" würden "mit Hochpräzisionswaffen außer Gefecht gesetzt".

"Eklatanter Bruch des Völkerrechts"

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, der Angriff sei ein "eklatanter Bruch des Völkerrechts", der durch nichts zu rechtfertigen sei. "Russland muss diese Militäraktion sofort einstellen." Für den heutigen Donnerstag kündigte Scholz eine enge Abstimmung innerhalb der G7, der Nato und der EU an. "Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa", sagte Scholz. Er telefonierte mit Selensky und sicherte der Ukraine "die volle Solidarität Deutschlands in dieser schweren Stunde" zu, wie ein Regierungssprecher mitteilte.

Auch US-Präsident Joe Biden telefonierte mit Selenskyj. "Wir werden der Ukraine und dem ukrainischen Volk weiterhin Unterstützung und Hilfe zur Verfügung stellen", erklärte Biden nach dem Gespräch. Außerdem würden die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten "harte Sanktionen gegen Russland verhängen".

"Dies ist kein Krieg", behauptet Russland

In einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York forderte der ukrainische UN-Botschafter Sergej Kyslyzja Russland auf, den Krieg zu beenden. Gleichzeitig rief er die Vereinten Nationen auf, alles zu tun, um den Krieg zu stoppen.

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia entgegnete: "Das ist kein Krieg, das ist eine Militäroperation." Er sagte allerdings auch, Moskau ziele auf die "Junta in Kiew". Russland gehe "nicht gegen das ukrainische Volk vor, sondern gegen die Junta, die in Kiew an der Macht ist", sagte er. In der russischen Propaganda sind Ukrainer und Russen dasselbe Volk, der Ukraine spricht Putin das Recht ab, als Staat zu existieren.

Die deutsche Vertreterin Antje Leendertse kündigte schwere Konsequenzen gegen Russland an. "Die russische Aggression wird politisch, wirtschaftlich und moralisch einen beispiellosen Preis haben", sagte sie in der Sitzung des Sicherheitsrats. Bei der Kriegsankündigung Russlands gegenüber der Ukraine handle es sich um eine militärische Eskalation, "wie wir sie in Europa seit Generationen nicht mehr erlebt haben", so Leendertse weiter. Es handle sich um einen "schamlosen Völkerrechtsbruch".

Putin fordert Ukraine zum Aufgeben auf

"Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen", sagte Putin in einer Fernsehansprache in der Nacht. "Ihr Ziel ist der Schutz der Menschen, die seit acht Jahren Misshandlung und Genozid ausgesetzt sind." Er forderte das ukrainische Militär auf, "die Waffen niederzulegen".

Putin berief sich auf die UN-Charta und eine Bitte um Hilfe der Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk, die er zuvor in einem Alleingang anerkannt hatte.

Die NATO berief ein Treffen der Allianz ein. "Die NATO-Verbündeten werden zusammenkommen, um die Folgen der aggressiven Handlungen Russlands zu erörtern", erklärte Generalsekretär Jens Stoltenberg. "Die NATO wird alles tun, was nötig ist, um alle Verbündeten zu schützen und zu verteidigen." Er forderte Russland auf, die Militäraktion sofort zu stoppen.

Kriegsvorbereitungen laufen schon länger

Putin hatte am Montag die Separatistengebiete als unabhängige Staaten anerkannt. In Medien und Blogs hatten Augenzeugen schon darüber berichtet, dass die russischen Soldaten längst im Konfliktgebiet seien, als Russland dies noch abstritt. Die russische Führung hatte behauptet, es seien keine eigenen Soldaten dort. Die Separatisten hatten zunächst erklärt, sie wollten alleine für "Sicherheit" sorgen.

Putin hatte sich nach der Anerkennung der "Volksrepubliken" vom Föderationsrat in Moskau vorsorglich eine Erlaubnis für den Einsatz von russischen Streitkräften im Ausland erteilen lassen. Die russische Staatsagentur Tass veröffentlichte die Briefe des Chefs der "Volksrepubliken", die um Hilfe Russlands baten, um Opfer in der friedlichen Bevölkerung und eine humanitäre Katastrophe in der Region zu vermeiden. Zugleich dankten sie Putin für die Anerkennung als unabhängige Staaten.