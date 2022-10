Seit Beginn des Überfalls auf die Ukraine verliert Russland mehr als ein Viertel aller seiner Kampfhubschrauber Ka-52. Durch eine Explosion werden nun zwei weitere sowie eine Мi-28N zerstört. Das Besondere an dem Vorfall: Er ereignet sich im Nordwesten Russlands, Hunderte Kilometer von der Ukraine entfernt.

Auf einem Flugwaffenstützpunkt in der Region Pskow im Nordwesten Russlands sind ukrainischen Angaben zufolge drei russische Kampfhubschrauber zerstört worden. Auf dem Flugplatz Weretje habe sich in der Nacht zum Montag eine starke Explosion ereignet, teilte der ukrainische Militärnachrichtendienst HUR bei Telegram mit. Es seien zwei Hubschrauber Ka-52 Alligator sowie ein Мi-28N vollständig zerstört worden, hieß es weiter. Zwei weitere Helikopter wurden nach Angaben Kiews bei der Detonation schwer beschädigt.

Der Flugwaffenstützpunkt Weretje, auf dem sich den Angaben zufolge die Explosion ereignete, liegt in der Region Pskow rund 500 Kilometer nordwestlich von der russischen Hauptstadt Moskau entfernt. Rund 150 Kilometer weiter westlich befinden sich die Grenzen zu EU-und NATO-Mitgliedsstaaten Lettland und Estland. Die Entfernung zur nächstgelegenen Grenze der Ukraine beträgt mindestens 700 Kilometer, zu Kiew - 900 Kilometer.

Durch die Explosion seien die Wrackteile der Hubschrauber in einem Umkreis von 200 Metern verstreut worden, schrieb der ukrainische Geheimdienst bei Telegram. "Die Angaben über weitere Verluste an Waffen und Personal werden überprüft." Die Soldaten der dort stationierten Militäreinheit suchten nach "Gruppen von Saboteuren", hieß es in der Mitteilung weiter. Die Verantwortung für den Vorfall übernahm bislang niemand.

Mehr als ein Viertel aller Ka-52 verloren

Russische Medien und Telegram-Kanäle berichteten über drei Explosionen auf einem Flugplatz in der Oblast Pskow. Den Berichten zufolge seien jedoch lediglich zwei Hubschrauber beschädigt worden. Diese seien ohnehin vorübergehend "unbrauchbar" gewesen, da sie sich in der Reparatur befunden hätten. Russische Behörden äußerten sich bisher nicht zur Explosion.

Der Kamow Ka-52 Alligator (NATO-Code: Holum-B) ist ein Aufklärungs- und Kampfhubschrauber aus russischer Produktion. Ein solcher Hubschrauber kostet nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes rund 16 Millionen US-Dollar (umgerechnet ca. 16,2 Millionen Euro). Wie das britische Verteidigungsministerium vor wenigen Tagen unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mitteilte, habe Russland seit Beginn der Invasion im Februar mindestens 23 Hubschrauber dieses Typs verloren. Das entspreche mehr als einem Viertel der in Betrieb befindlichen Flotte von 90 Ka-52.

Die Mil Mi-28N ist eine modifizierte, Nachtkampf- und allwettertaugliche Version des russischen Kampfhubschraubers Mi-28. Der HUR schätz den Preis einer Mi-28N auf 16 bis 18 Millionen US-Dollar (ca. 16,2 bis 18,2 Millionen Euro).