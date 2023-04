Union will Cum-Ex-Untersuchungsausschuss im Bundestag

Weist jegliche Einflussnahme auf das Steuerverfahren der in den "Cum-Ex"-Skandal verwickelten Warburg-Bank zurück: Olaf Scholz.

Hat Hamburgs damaliger Erster Bürgermeister Olaf Scholz Einfluss auf ein Steuerstrafverfahren gegen die Warburg Bank ausgeübt? In der Hansestadt gibt es bereits einen Untersuchungsausschuss um Scholz und die Cum-Ex-Affäre um des Geldinstituts. Die Unionsfraktion will die Vorgänge auch im Deutschen Bundestag untersuchen.

Die Unionsfraktion plant einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag zum Umgang der Stadt Hamburg mit dem Cum-Ex-Steuerskandal. Der Ausschuss soll die Rolle des damaligen Hamburger Bürgermeisters und jetzigen Bundeskanzlers Olaf Scholz bei der Affäre klären. Ein entsprechender Brief von CDU-Fraktionschef Friederich Merz und dem CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobringt liegt ntv.de vor.

"Um die weiterhin ungeklärten Fragen rund um den Themenkomplex Steueraffäre 'Scholz-Warburg' in einem geordneten Verfahren aufzuklären, empfehlen wir der CDU, CSU-Bundestagsfraktion die Einrichtung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses", heißt es in dem Schreiben vom 1. April. Dass der Untersuchungsausschuss zustande kommt, ist wahrscheinlich, da die Unionsfraktion über die bei einer Abstimmung nötigen 25 Prozent der Abgeordnetenstimmen verfügt.

Die Cum-Ex-Affäre ist einer der größten Steuerskandale Deutschlands und wird juristisch aufgearbeitet. Die beteiligten Banken, unter ihnen die Warburg Bank, und andere Investoren hatten sich dabei mit einem ausgeklügelten Verwirrspiel von Finanzbehörden Kapitalertragssteuer erstatten lassen, die nie gezahlt wurde. Dafür wurden Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Dividendenanspruch in großen Paketen rund um den Stichtag für die Ausschüttung in rascher Folge hin- und hergeschoben, bis keiner mehr einen Überblick hatte. Dem Staat entstand geschätzt ein zweistelliger Milliardenschaden.

Auffälliger Zeitablauf

Der nun von der Union geforderte Ausschuss soll verschiedene Fragen klären. "Warum wollte Hamburg im Jahr 2016 die Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Steuererstattungen aus Cum-Ex-Geschäften von der Warburg Bank - auch zum Nachteil des Bundes - verjähren lassen?", heißt es in dem Brief. Auch solle geprüft werden, wer in Hamburg die Entscheidungen zu verantworten haben.

Bereits jetzt gibt es einen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft. Bei diesem war Scholz bereits mehrmals befragt worden. Dabei ging es etwa um Treffen mit den Gesellschaftern der in die Affäre verwickelten Warburg Bank. 2016 und17 versuchte die Bank, Rückforderungen durch die Hamburger Finanzbehörden zu verhindern. Scholz räumte bei einer Befragung im Bundestags-Finanzausschuss 2020 ein, den Chef des Instituts, Christian Olearius, in der Angelegenheit getroffen zu haben.

Im Brief der Unionsfraktion wird nun betont, dass die Finanzbehörde Hamburg 2016 zunächst eine Rückforderung der zu Unrecht erhaltenen Steuererstattungen von der Warburg Bank befürwortet habe. Innerhalb weniger Wochen änderte sich jedoch die Haltung der Behörde, die Steuererstattungen der Bank sollten plötzlich doch nicht mehr zurückgefordert werden. Im Brief an die Fraktion heißt es: "Genau im Zeitraum dieses Meinungsumschwungs gab es mindestens zwei Treffen zwischen dem damaligen Ersten Bürgermeister Olaf Scholz und dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden und Miteigentümer der Warburg Bank Christian Olearius, sowie mindestens ein von Scholz initiiertes Telefonat mit Christian Olearius."

Union betont bundespolitischen Bezug

Zusätzlich habe Olearius weitere Hamburger SPD-Politiker getroffen. "Vor diesem Hintergrund gilt es, die Frage nach einer möglichen politischen Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung in den Hamburger Behörden in der Steueraffäre Warburg Bank zu betrachten." Erst nach schriftlicher Weisung des damaligen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble von der CDU erhob die Behörde einen Anspruch auf Rückforderungen des Geldes.

Da der Sachverhalt um die Warburg Bank "in erheblichem Umfang bundespolitische Bezüge" aufweise, reicht der Unionsfraktion der Untersuchungsausschuss in Hamburg nicht aus. Schließlich habe die damalige Entscheidung der Hamburger Behörde, das Geld nicht zurückzufordern sowohl die einheitliche Durchsetzung von Bundesrecht betroffen als auch die Steuereinnahmen des Bundes. "Der Umgang mit der Steueraffäre Warburg durch Olaf Scholz in seinen bundespolitischen Ämtern kann nur durch einen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene genauer beleuchtet werden."

Scholz selbst bestreitet, Einfluss auf die Entscheidung der Hamburger Finanzbehörde ausgeübt zu haben. Vor dem Hamburger Ausschuss gab Scholz zudem bei vielen Fragen zu Protokoll, dass er sich nicht mehr erinnern könne. Laut der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg sind die Erinnerungslücken allerdings plausibel.