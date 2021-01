Reaktionen auf Gewalt in den USA

Reaktionen auf Gewalt in den USA "Verachtung demokratischer Institutionen"

Die Bilder der Erstürmung des Parlamentsgebäudes in Washington gehen um die Welt. Mitglieder der Bundesregierung reagieren schockiert. Finanzminister Scholz sieht den künftigen Präsidenten Biden nun vor einer schweren Aufgabe.

Führende Politiker in Deutschland haben mit Besorgnis und Entsetzen auf die gewaltsamen Ereignisse in Washington reagiert. Außenminister Heiko Maas twitterte: "Trump und seine Unterstützer sollten endlich die Entscheidung der amerikanischen Wähler*Innen akzeptieren und aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten." Die Feinde der Demokratie würden sich über die "unfassbaren Bilder" aus Washington freuen, schrieb er weiter. Aus aufrührerischen Worten würden gewaltsame Taten - auf den Stufen des Reichstages, und nun im Capitol. "Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen."

Wirtschaftsminister Peter Altmaier twitterte: "Die Demokratie ist stärker! Und wichtiger als jeder einzelne, auch wenn er Präsident ist!" Ntv sagte der CDU-Politiker: "Ein verheerender Anschlag auf Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Es ist unfassbar, dass Trump die Demonstranten zunächst noch angefeuert und ermutigt hat."

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sprach von einem "unerträglichen Anschlag auf die Demokratie". Die Bilder seien verstörend, twitterte er. Präsident Donald Trump habe das Land tief gespalten. Der künftige Präsident Joe Biden habe eine schwere Aufgabe vor sich, die Amerikaner wieder zusammenzuführen.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz nannte die Vorfälle einen "inakzeptablen Angriff auf die Demokratie". Er sei "schockiert über die Szenen in Washington", twittert er auf englisch. Nun müsse eine friedliche und geordnete Machtübergabe gesichert werden.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte die Respektierung des Präsidentschaftwahl-Ergebnisses. "Schockierende Szenen in Washington", twitterte der Chef des Militärbündnisses. "Das Ergebnis dieser demokratischen Wahl muss anerkannt werden."

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sprach von "Attacken fanatisierter Trump-Anhänger" auf das US-Kapitol. Diese schmerzten jeden Freund der USA, twitterte Laschet, der sich um den CDU-Vorsitz bewirbt. "Wer mit Sprache Populismus und Polarisierung sät, erntet Hass und Gewalt." Weiter schrieb er: "Der Kongress der Vereinigten Staaten war über Jahrhunderte weltweit das Symbol der Freiheit und der Demokratie."

Laschets Konkurrent um den Chefposten der CDU, Friedrich Merz, fordert indirekt Trump und die Republikaner auf, die Wahlergebnisse zu akzeptieren. "Demokratien brauchen Demokraten. Und Demokraten müssen Wahlergebnisse akzeptieren", twittert der Kandidat für den CDU-Vorsitz. Lichtblicke gebe es wenigstens in Georgia, twittert Merz.

Bei den Geschehnissen rund um das US-Kapitol in Washington waren Demonstranten in die Senatskammer des Parlamentsgebäudes eingedrungen. US-Präsident Donald Trump hatte in einer Rede über angeblichen Betrug bei der US-Präsidentenwahl seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Kapitol zu ziehen, das den Senat und das Abgeordnetenhaus beherbergt.