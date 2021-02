So oder so ähnlich wird die Sache auch wieder ab 1. März aussehen.

So manchem ist in den letzten Wochen und Monaten die Frisur abhandengekommen. Gefühlt war die Sehnsucht nach schönem Haar wohl nie größer. Erst recht, wenn die Pracht störrisch und strohig in alle Richtungen steht. Doch Hilfe naht. Für einen geht es dabei um nicht weniger als um die Würde.

Ab dem 1. März dürfen Friseursalons nach erneuter mehrwöchiger Zwangspause in der andauernden Corona-Krise wieder öffnen. Hoffnung also für alle, die unter grauen Ansätzen, splissigen Spitzen oder einem herausgewachsenen Schnitt leiden. Die Haare können nun endlich wieder vom Profi in Form gebracht werden. Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist der Friseurbesuch dabei sogar mit der Möglichkeit verknüpft, etwas "Würde" zurückzugewinnen. Halleluja! Das Leben kann so einfach sein. Soll keiner sagen, Deutschland stolpere nur planlos durch die Pandemie. Denn wer braucht schon ausreichend Impfstoff und Testmöglichkeiten oder den Schutz von Risikogruppen, wenn es in wenigen Wochen wieder die Haare schön gibt.

Abgesehen davon bewegt sich der Mann aber hinsichtlich all jener auf dünnem Eis, die ihr halbes Leben genetisch bedingt so ganz ohne Frisur auskommen müssen. Aber schon klar, die konnten wenigstens wie gewohnt zum Rasierer greifen und drohten nicht Gefahr zu laufen, sich vor dem heimischen Spiegel selbst zu verstümmeln oder zu verätzen. Also noch mal Halleluja. Es gibt sie doch, die Pandemiegewinner. Ein Hoch auf den Kahlkopf.

Wie auch immer, damit sich beim Friseur möglichst niemand mit dem Virus ansteckt, gelten nach wie vor strenge und zum Teil neue Hygieneauflagen.

Hier sind sie: