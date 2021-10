Der Fairness-Preis 2021 geht an ...

Das sind die Sieger Der Fairness-Preis 2021 geht an ...

So geht fair.

Die Kundschaft ernst nehmen, Versprechen halten, offen auftreten und verlässlich sein – dies sind nur einige Attribute, die aus Sicht von Verbraucher ein faires Unternehmen kennzeichnen. Über 63.500 Kundenstimmen haben entschieden, wer aktuell in puncto Fairness führend ist.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und ntv haben Unternehmen in 61 Kategorien mit dem Deutschen Fairness-Preis 2021 ausgezeichnet. Mit eine bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde zuvor die Kundenzufriedenheit mit den Unternehmen in drei elementaren Leistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz.

Kulanz und Transparenz

Bewertet wurden diese anhand zahlreicher Aspekte, zum Beispiel Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von Absprachen, Kulanz bei Reklamationen, Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, Transparenz von Verträgen und den Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote.

Über 800 Unternehmen bewertet

Darüber hinaus gaben die Verbraucher ihr Urteil zur Weiterempfehlung des Unternehmens ab. Die Befragten konnten je Kategorie nur ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 63.513 Kundenmeinungen ein. Bewertungen erhielten 834 Unternehmen - in die Einzelauswertung gelangten jene Anbieter, die mindestens 80 Kundenmeinungen erreichten.

Prämiert wurden in diesem Jahr beispielsweise Asus (Computer-Hersteller), Interhyp (Finanzberatung), Injoy (Fitness-Studios), 123energie (Stromanbieter überregional), SBK Siemens-Betriebskrankenkasse (Gesetzliche Krankenversicherer), Studioline (Fotostudios), Hellweg (Baumärkte), Commerzbank (Baufinanzierung Filialbanken), Bausparkasse Mainz (Bausparkassen), Best Carwash (Autowaschanlagen), Vertragswerkstatt Ford (Kfz-Vertragswerkstätten) und Telekom Magenta TV (Premium TV-Anbieter). "Allen Preisträgern ist gemein, dass sie mit ihrem von Fairness geprägten Verhalten Maßstäbe setzen", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.