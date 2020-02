Eigentlich möchte Dave Ayres in Ruhe Eishockey gucken. Doch der 42-Jährige ist bei den Toronto Maple Leafs in der NHL als "Notfalltorhüter" eingetragen. Deshalb steht der Zuschauer wenig später selbst auf dem Eis. Allerdings für den Gegner. Und wird für die Carolina Hurricanes zum Held des Abends.

Normalerweise fährt Dave Ayres in Toronto die Eismaschine. Nur selten trainiert der 42-Jährige beim Eishockeyteam der Maple Leafs mal mit, wenn noch ein Goalie gebraucht wird. Er sorgt also für gewöhnlich dafür, dass die Profis ihren Beruf auf einer Eisfläche ausüben können, die dafür optimal vorbereitet ist. Nun aber musste Ayres plötzlich selbst aufs Eis –-allerdings nicht. um den Boden zu präparieren. Sondern als Torwart.

Eigentlich wollte Ayres einen gemütlichen Samstagabend als Fan verbringen. Doch am Ende feierte er als sogenannter "Notfalltorhüter auf Abruf" sein Profi-Debüt im Trikot des Gegners - der Carolina Hurricanes. Durch den 6:3 (0:1, 4:2, 2:0)-Auswärtserfolg wurde Ayres der älteste Schlussmann in der Geschichte der nordamerikanischen Eishockey-Liga, der sein erstes Hauptrundenspiel gewann. "Es war unglaublich und wild", sagte er. "Obwohl ich im gegnerischen Team war, haben mich die Fans in Toronto gefeiert. Das Team und alle Fans waren großartig zu mir." Auch, wenn die Social-Media-Abteilung ihn danach bei Instagram falsch schreibt.

Besondere Regel macht's möglich

Wie es dazu kommen konnte? Laut Regelwerk der NHL muss jeweils das Heimteam einen solchen bereitstellen. Der "Notfalltorhüter auf Abruf" steht dann beiden Mannschaften zur Verfügung, wenn die eigenen Keeper ausfallen sollten. Auch deshalb saß Ayres zu Beginn des Spiels noch auf der Tribüne, gemeinsam mit seiner Ehefrau. Dann verletzte sich Carolinas Startorwart James Reimer. Ayres ging daraufhin schon einmal in die Kabine und bereitete sich auf den möglichen Ernstfall vor.

Dieser trat im zweiten Drittel ein, denn Carolinas Ersatztorwart Petr Mrazek musste nach einer Kollision mit Torontos Kyle Clifford ebenfalls ausgewechselt werden. Und Ayres musste beim Stand von 3:1 tatsächlich aufs Eis. Die ersten beiden Schüsse auf sein Tor konnte er nicht parieren, dann war der Held des Abends nicht mehr zu überwinden. Der überglückliche Ayres kassierte die üblichen 500 Dollar Einsatzprämie, auch sein Trikot darf er zur Erinnerung an diesen wundersamen Abend behalten. "Es war großartig. Ich hatte die Zeit meines Lebens da draußen", sagte Ayres.