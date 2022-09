Eigentlich war alles angerichtet: Pünktlich zum Davis Cup in seiner Heimatstadt will Alexander Zverev sein Comeback feiern, nachdem sich Deutschlands bester Tennisspieler bei den French Open schwer verletzt hatte. Zverev verbreitet lange Zuversicht, doch kurz vor dem ersten Aufschlag muss er eine bittere Nachricht verkünden.

Wochenlang arbeitet Alexander Zverev nach seiner schweren Bänderverletzung an einem Comeback, doch die Rückkehr von Deutschlands bestem Tennisspieler wird sich noch Wochen, vielleicht Monate hinziehen, wie er kurz vor dem Auftakt der Davis-Cup-Gruppenphase verkündete. Nach der im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal erlittenen Verletzung im Knöchel wollte Zverev eigentlich in seiner Heimatstadt für Deutschland spielen, doch im Training habe der Spitzenspieler wieder "extreme Schmerzen im Fuß" gehabt. Damit fehlt Zverev in den Vorrundenpartien gegen Frankreich (Mittwoch), Belgien (Freitag) und Australien (Sonntag).

Angeführt wird die deutsche Mannschaft nach dem Ausfall Zverevs von Oscar Otte, dazu sind Jan-Lennard Struff als zweiter Einzelspieler, der nachnominierte Yannick Hanfmann und die Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz Teil des Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Finalturnier des Wettbewerbs im November.

Am Sonntag habe er mit Otte trainiert, als sein Fuß wieder stark zu schmerzen begann, berichtete Zverev. Nach ersten Untersuchungen sei dann ein Knochenödem im operierten rechten Fuß festgestellt worden, der die Gefahr eines Bruchs erhöht hätte - und damit für eine ernsthafte Gefährdung seiner weiteren Karriere geworden wäre, erklärte der Weltranglisten-Fünfte den Ernst der Situation. Nun werde es "keine Frage von Tagen, sondern von mehreren Wochen oder Monaten" sein, bis er wieder gesund sei.

Der 25-Jährige hatte nach dem mehrfachen Bänderriss von Anfang Juni die Ende August gestarteten US Open noch abgesagt und gleichzeitig Zuversicht verbreitet: "Ich wollte euch nur kurz sagen, dass mein Heilungsprozess extrem gut voranschreitet. Ich bin sehr glücklich, wo ich gerade stehe. Aber leider werde ich dieses Jahr nicht nach New York kommen. Es war eine sehr harte Entscheidung", verkündete er kurz vor Beginn des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres, "aber ich will das Risiko jetzt nicht eingehen."

Schon in Hamburg sagte Zverev jüngst "Sport Bild", "die Bänder sind komplett verheilt". Zwar habe er gelegentlich noch Schmerzen, aber generell sei sein Fuß gesund. Nun der überraschende Rückschlag.