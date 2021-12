Lange bevor O.J. Simpson live im Fernsehen über die Autobahn gejagt wird und noch viel länger bevor er für einen bewaffneten Raubüberfall in den Knast wandert, ist der ein begnadeter Footballprofi und MVP der NFL. Diese Karriere endet heute vor 42 Jahren.

Die breite Weltöffentlichkeit kennt O.J. Simpson als den Mann, der in einem weißen Ford Bronco über die Straßen jagte, verfolgt von 20 Polizeiautos im Formationsflug, gefilmt aus einem Hubschrauber, von dem die Bilder aus Beverly Hills live in die US-Wohnstuben übertragen wurden. Das Ganze passierte 1994, 15 Jahre nach seinem Abschied vom Sport.

Orenthal James Simpson, heute 74, war ein begnadeter Footballprofi. Am 16. Dezember 1979 absolvierte der Runningback sein letztes NFL-Spiel für die San Francisco 49ers - nach 13.378 Yards Raumgewinn und 61 Touchdowns in Hauptrundenspielen und einem 21:31 bei den Atlanta Falcons war Schluss.

Den Super Bowl gewann "The Juice" nie, doch er wurde 1968 als bester Collegespieler mit der Heisman Trophy ausgezeichnet, 1973 gar als wertvollster Spieler (MVP) der NFL. 1985 erfolgte die Aufnahme in die Hall of Fame, zu diesem Zeitpunkt war der Kalifornier längst ins Schauspielfach gewechselt.

Die Verfolgungsjagd war ein TV-Event während der Fußball-WM 1994 in den USA. (Foto: picture alliance/AP Photo)

In allen drei Teilen der urkomischen Filmreihe "Die nackte Kanone" gab er den vom Unglück verfolgten Detective Nordberg. In dem Jahr, als der letzte Teil "33 1/3" in die Kinos kam, wechselte Simpson die Seite. Die Polizei nahm ihn nach der spektakulären Verfolgungsjagd fest, Simpson wurde wegen des mutmaßlichen Mordes an seiner Ex-Frau und deren Begleiter angeklagt.

Simpson wurde im Indizienprozess freigesprochen, trotz erheblicher Zweifel an seiner Unschuld - landete später aber doch im Gefängnis. 2008 wurde der gefallene Sportheld wegen eines bewaffneten Raubüberfalls in einem Hotel in Las Vegas zu einer 33-jährigen Haftstrafe verurteilt. 2017 verließ er das Lovelock Correctional Center vorzeitig auf Bewährung.

An diesem Dienstag wurde er im Bundesstaat Nevada wegen guter Führung aus dieser entlassen und ist nun offiziell wieder ein freier Mann. Simpson hatte seit dem Ende seiner Haft unter behördlicher Aufsicht in Las Vegas gelebt.